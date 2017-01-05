مثير وبالصور.. بوتين ينجو من الاغتيال.. وها شكون عتقو ﻿

ذكرت صحيفة ''أزفيستيا'' الروسية، أن كلبة بوتين أنقذته 3 مرات من الموت والاغتيال عندما هجمت على جندي شيشاني، هو من حرس الرئيس بوتين، وعضته ومنعته من التحرك فيما كان يريد إطلاق النار على الرئيس.

''شوف تيفي''

ذكرت صحيفة ''أزفيستيا'' الروسية، أن كلبة بوتين أنقذته 3 مرات من الموت والاغتيال عندما هجمت على جندي شيشاني، هو من حرس الرئيس بوتين، وعضته ومنعته من التحرك فيما كان يريد إطلاق النار على الرئيس.

وأوضحت الصحيفة بأن كلبة بوتين، أعطت كذلك إشارة بأن هنالك رائحة متفجرات في حديقة في سوتشي، بالمركز الصيفي والشتوي للرئيس بوتين، فتم تفتيش المكان وابتعد بوتين عنه فوجدوا قنبلة مربوطة بحبل غير منظور.

وأضاف المصدر ذاته بأن بوتين،كان لا يفارق كلبته أينما ذهب حتى في زياراته الرسمية وخصص لها ثمانية مدربين اختصاصيين يهتمون بها وهم ضباط في الجيش الروسي تخصصوا في الكلاب البوليسية وتدريبها، ، وتُعد من أغلى كلاب العالم، حيث كانت تنتمي لفئة ''البلادور''.

تجدر الإشارة إلى أن كلبة بوتين، توفيت في عام 2014، عن عمر ناهز 15 عامًا، ولم يُعلن عن هذا الخبر في الصحافة إلا في فبراير 2015.