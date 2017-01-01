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حكومة ''كوبي كولي''

صادم...رئيس زيمبابوي سيفرج عن رجلين ''مثليين'' معتقلين بعد حمل أحدهم

بتاريــخ : 5 يناير 2017 / 16:26 صادم...رئيس زيمبابوي سيفرج عن رجلين مثليين معتقلين بعد حمل أحدهم | بوليتيك
صادم...رئيس زيمبابوي سيفرج عن رجلين ''مثليين'' معتقلين بعد حمل أحدهم
مازال رئيس زيمبابوي يواصل إثارة إستغراب العالم بخرجاته الإعلامية وبقراراته الصادمة، حيث وعد الزعيم روبرت موغابي بإطلاق سراح رجلين مثليين محبوسين بشرط أن يحبل أحدهما من الآخر.

شوف تيفي

مازال رئيس زيمبابوي يواصل إثارة إستغراب العالم بخرجاته الإعلامية وبقراراته الصادمة، حيث وعد الزعيم روبرت موغابي بإطلاق سراح رجلين مثليين محبوسين بشرط أن يحبل أحدهما من الآخر.

وذكرت صحيفة Mzansi Live، اليوم الخميس 5 يناير ، نقلا عن أحد مستخدمي موقع ''تويتر'' للتواصل الاجتماعي، أن مصلحة السجون الزيمبابوية حبست رجلين كانا يريدان تسجيل زواج أحادي الجنس في العاصمة هراري.

وبحسب المستخدم، فإن حبس الاثنين جرى بناء على تعليمات موغابي شخصيا، حيث أوضحت مصلحة السجون للمعتقلين أن شرط إطلاق سراحهما هو أن يحبل أحدهما من الآخر.

وحسب موقع ''روسيا اليوم'' فقوانين زيمبابوي تحظر ممارسة العلاقات المثلية الجنسية من أي نوع، سواء بين الرجال أو النساء.


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الزيمبابوي الجنس العاصمة موغابي المثليين الحمل شوف تيفي

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