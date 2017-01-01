عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي هز تركيا ﻿

ارتفعت حصيلة الانفجار الذي هز تركيا وبالتحديد مدينة إزمير إلى 10 مصابين، ومقتل ثلاثة أشخاص، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس قبل قليل.

''شوف تيفي''

ارتفعت حصيلة الانفجار الذي هز تركيا وبالتحديد مدينة إزمير إلى 10 مصابين، ومقتل ثلاثة أشخاص، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس قبل قليل.

وأوضحت الوكالة بأن حسن كاراباغ رئيس بلدية منطقة بايراكلي في محافظة ازمير، صرح لتلفزيون ''ان تي في'' التركي بأن 10 أشخاص أصيبوا بجروح، أحدهم في حالة خطيرة.

وأضاف بايراكلي بأنه تم نقل الجرحى إلى المستشفى، بينما قامت الشرطة التركية بتأمين مكان الانفجار الموجود بالقرب من محكمة مدينة ازمير.