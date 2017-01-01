 عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي هز تركيا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

أردوغان ينجو من محاولة إغتيال والتحقيقات تكشف مدبري العملية | دولي

أردوغان ينجو من محاولة إغتيال والتحقيقات تكشف مدبري العملية

عاجل: عيالات خرجو من الحمام عريانات وها شنو وقع فكازا | حوادث و حقوق

عاجل: عيالات خرجو من الحمام عريانات وها شنو وقع فكازا

مثير وبالصور.. بوتين ينجو من الاغتيال.. وها شكون عتقو | دولي

مثير وبالصور.. بوتين ينجو من الاغتيال.. وها شكون عتقو

صادم...رئيس زيمبابوي سيفرج عن رجلين مثليين معتقلين بعد حمل أحدهم | بوليتيك

صادم...رئيس زيمبابوي سيفرج عن رجلين ''مثليين'' معتقلين بعد حمل أحدهم

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي هز تركيا | دولي

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي هز تركيا

لا تواصل بين سعد لمجرد و مدير أعماله بعد 3 أشهر من اعتقال المعلم | ثقافة و فنون

لا تواصل بين سعد لمجرد و مدير أعماله بعد 3 أشهر من اعتقال المعلم

خطير..سيارة تخطف الأطفال الزوهريين في وزان: وها كيفاش تم اختطاف تلميذ من باب مدرسة | حوادث و حقوق

خطير..سيارة تخطف الأطفال الزوهريين في وزان: وها كيفاش تم اختطاف تلميذ من باب مدرسة

عاجل.. انفجار قنينة غاز بمصبنة بالقنيطرة..وهذا هو عدد المصابين | حوادث و حقوق

عاجل.. انفجار قنينة غاز بمصبنة بالقنيطرة..وهذا هو عدد المصابين

عاجل..نايضة في تركيا: مسلحان يفتحان النار على دورية للشرطة بمكان الانفجار | دولي

عاجل..نايضة في تركيا: مسلحان يفتحان النار على دورية للشرطة بمكان الانفجار

حكومة ''كوبي كولي''

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي هز تركيا

بتاريــخ : 5 يناير 2017 / 16:05 عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي هز تركيا | دولي
عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي هز تركيا
ارتفعت حصيلة الانفجار الذي هز تركيا وبالتحديد مدينة إزمير إلى 10 مصابين، ومقتل ثلاثة أشخاص، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس قبل قليل.

 ''شوف تيفي''

ارتفعت حصيلة الانفجار الذي هز تركيا وبالتحديد مدينة إزمير إلى 10 مصابين، ومقتل ثلاثة أشخاص، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس قبل قليل.

وأوضحت الوكالة بأن حسن كاراباغ رئيس بلدية منطقة بايراكلي في محافظة ازمير، صرح لتلفزيون ''ان تي في'' التركي بأن 10 أشخاص أصيبوا بجروح، أحدهم في حالة خطيرة.

وأضاف بايراكلي بأنه تم نقل الجرحى إلى المستشفى، بينما قامت الشرطة التركية بتأمين مكان الانفجار الموجود بالقرب من محكمة مدينة ازمير.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي فرانس بريس الانفجار رئيس بلدية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

أردوغان ينجو من محاولة إغتيال والتحقيقات تكشف مدبري العملية | دولي

أردوغان ينجو من محاولة إغتيال والتحقيقات تكشف مدبري العملية

مثير وبالصور.. بوتين ينجو من الاغتيال.. وها شكون عتقو | دولي

مثير وبالصور.. بوتين ينجو من الاغتيال.. وها شكون عتقو

عاجل..نايضة في تركيا: مسلحان يفتحان النار على دورية للشرطة بمكان الانفجار | دولي

عاجل..نايضة في تركيا: مسلحان يفتحان النار على دورية للشرطة بمكان الانفجار

عاجل وبالفيديو..بعد الهجوم المسلح على ملهى ليلي: انفجار يهز تركيا من جديد.. وهذه حصيلة القتلى | دولي

عاجل وبالفيديو..بعد الهجوم المسلح على ملهى ليلي: انفجار يهز تركيا من جديد.. وهذه حصيلة القتلى

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

جسم غريب داخل علبة عصير Valencia | زووم
منذ 24 دقيقة

جسم غريب داخل علبة عصير Valencia

فيديو يوثق لحظة انفجار سيارة مفخخة في مدينة أزمير التركية‎ | زووم

فيديو يوثق لحظة انفجار سيارة مفخخة في مدينة أزمير التركية‎

عمر بلمير..ها علاش مغنيتش أنا و رجاء الجديد ديالي | بــووز

عمر بلمير..ها علاش مغنيتش أنا و رجاء الجديد ديالي

شوفو أشنو لقاو فكازا فقرعة ديال الماء عين إفران | زووم

شوفو أشنو لقاو فكازا فقرعة ديال الماء ''عين إفران''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

أردوغان ينجو من محاولة إغتيال والتحقيقات تكشف مدبري العملية | دولي
منذ 13 دقيقة

أردوغان ينجو من محاولة إغتيال والتحقيقات تكشف مدبري العملية

عاجل: عيالات خرجو من الحمام عريانات وها شنو وقع فكازا | حوادث و حقوق

عاجل: عيالات خرجو من الحمام عريانات وها شنو وقع فكازا

مثير وبالصور.. بوتين ينجو من الاغتيال.. وها شكون عتقو | دولي

مثير وبالصور.. بوتين ينجو من الاغتيال.. وها شكون عتقو

صادم...رئيس زيمبابوي سيفرج عن رجلين مثليين معتقلين بعد حمل أحدهم | بوليتيك

صادم...رئيس زيمبابوي سيفرج عن رجلين ''مثليين'' معتقلين بعد حمل أحدهم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.