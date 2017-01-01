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لا تواصل بين سعد لمجرد و مدير أعماله بعد 3 أشهر من اعتقال المعلم

بتاريــخ : 5 يناير 2017 / 15:52 لا تواصل بين سعد لمجرد و مدير أعماله بعد 3 أشهر من اعتقال المعلم | ثقافة و فنون
لا تواصل بين سعد لمجرد و مدير أعماله بعد 3 أشهر من اعتقال المعلم
كشفت يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الخميس،أن العلاقة المهنية بين سعد لمجرد و مدير أعماله رضى البرادي لا زالت قائمة رغم غياب أي نوع من التواصل بينهما،في الوقت الذي ساءت علاقته الشخصية بوالدي

شوف تيفي
كشفت يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الخميس،أن العلاقة المهنية بين سعد لمجرد و مدير أعماله رضى البرادي لا زالت قائمة رغم غياب أي نوع من التواصل بينهما،في الوقت الذي ساءت علاقته الشخصية بوالدي النجم المغربي.
و كانا والدي النجم المغربي ،حسب ذات المصدر،نزهة الركراكي و البشير عبدو حمّلا مسؤولية ما وقع لمدير أعماله الذي لم يكن حاضرا معه في تلك اللحظات العصيبة.
و تجدر الإشارة أن رضى غادر مصحة الأطلس ظهر اليوم الخميس،بعد عملية جراحية حيث استأصل ''المرارة''.


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