لا تواصل بين سعد لمجرد و مدير أعماله بعد 3 أشهر من اعتقال المعلم ﻿

كشفت يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الخميس،أن العلاقة المهنية بين سعد لمجرد و مدير أعماله رضى البرادي لا زالت قائمة رغم غياب أي نوع من التواصل بينهما،في الوقت الذي ساءت علاقته الشخصية بوالدي

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كشفت يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الخميس،أن العلاقة المهنية بين سعد لمجرد و مدير أعماله رضى البرادي لا زالت قائمة رغم غياب أي نوع من التواصل بينهما،في الوقت الذي ساءت علاقته الشخصية بوالدي النجم المغربي.

و كانا والدي النجم المغربي ،حسب ذات المصدر،نزهة الركراكي و البشير عبدو حمّلا مسؤولية ما وقع لمدير أعماله الذي لم يكن حاضرا معه في تلك اللحظات العصيبة.

و تجدر الإشارة أن رضى غادر مصحة الأطلس ظهر اليوم الخميس،بعد عملية جراحية حيث استأصل ''المرارة''.





