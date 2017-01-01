خطير..سيارة تخطف الأطفال الزوهريين في وزان: وها كيفاش تم اختطاف تلميذ من باب مدرسة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن مركز سيدي رضوان بمدينة وزان، شهد أمس الأربعاء، قيام سيارة خفيفة باختطاف تلميذ من باب المؤسسة التعليمية الابتدائية التي يدرس بها.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن مركز سيدي رضوان بمدينة وزان، شهد أمس الأربعاء، قيام سيارة خفيفة باختطاف تلميذ من باب المؤسسة التعليمية الابتدائية التي يدرس بها.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن عائلة الطفل المختطف البالغ من العمر 11 سنة، تقدمت بشكاية للمصالح الأمنية، قبل أن يعود لأحضانها بشكل مفاجئ وفي ظروف وملابسات تبقى مجهولة.

وأضاف المصدر ذاته بأن هناك احتمالا كبيرا بأن يكون الخاطفون من الباحثين عن الأطفال ''الزوهريين'' والذين يتم استخدامهم لاستخراج الكنوز.