عاجل.. انفجار قنينة غاز بمصبنة بالقنيطرة..وهذا هو عدد المصابين ﻿

اهتزت مدينة القنيطرة، قبل قليل،على وقع انفجار قنينة غاز صغيرة، داخل القنيطرة ما خلف إصابة عاميلن بجروح وحروق متفاوتة الخطورة.

''شوف تيفي''

اهتزت مدينة القنيطرة، قبل قليل،على وقع انفجار قنينة غاز صغيرة، داخل القنيطرة ما خلف إصابة عاميلن بجروح وحروق متفاوتة الخطورة.

وحسب مصادر قنيطرية فإنه فور وقوع هذا الانفجار الناجم عن القنينة المعدة لتسخين آلة ''المصلوح''، حلت المصالح الأمنية، مرفوقة بشاحنة للوقاية المدينة والتي أخمدت ألسنة النيران.

وأضاف المصادر ذاتها بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل المصابين إلى مستشفى الإدريسي لتلقي العلاجات الضرورية.