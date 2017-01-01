عاجل..نايضة في تركيا: مسلحان يفتحان النار على دورية للشرطة بمكان الانفجار ﻿

كشفت وكالة دوجان التركية للأنباء، أن مسلحين فتحا النار على دورية للشرطة تواجدت بمكان انفجار سيارة مفخخة في مدينة إزمير والذي خلف مقتل ثلاثة أشخاص.

''شوف تيفي''

كشفت وكالة دوجان التركية للأنباء، أن مسلحين فتحا النار على دورية للشرطة تواجدت بمكان انفجار سيارة مفخخة في مدينة إزمير والذي خلف مقتل ثلاثة أشخاص.

ومن جهة أخرى، أكدت وكالة رويترز البريطانية، بأن مصدرا أمنيا، قال إن الشرطة التركية قتلت بالرصاص مهاجما مشتبها به في مدينة إزمير بغرب البلاد بعد انفجار خارج محكمة بالمدينة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن سيارات الإسعاف، هرعت إلى موقع الانفجار أمام مدخل القضاة وممثلي النيابة في مدينة إزمير التي نادراً ما تشهد أعمال عنف.