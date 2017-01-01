 عاجل..نايضة في تركيا: مسلحان يفتحان النار على دورية للشرطة بمكان الانفجار ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. انفجار قنينة غاز بمصبنة بالقنيطرة..وهذا هو عدد المصابين | حوادث و حقوق

عاجل.. انفجار قنينة غاز بمصبنة بالقنيطرة..وهذا هو عدد المصابين

عاجل..نايضة في تركيا: مسلحان يفتحان النار على دورية للشرطة بمكان الانفجار | دولي

عاجل..نايضة في تركيا: مسلحان يفتحان النار على دورية للشرطة بمكان الانفجار

عاجل وبالصور.. ها شنو واقع في بحر لافاليز بالمحمدية..تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. ها شنو واقع في بحر لافاليز بالمحمدية..تفاصيل مؤلمة

بالصور .. سوريون يكسرون كراسي مقهى شهير بوزان وها شنو وقع | حوادث و حقوق

بالصور .. سوريون يكسرون كراسي مقهى شهير بوزان وها شنو وقع

عاجل وبالفيديو..بعد الهجوم المسلح على ملهى ليلي: انفجار يهز تركيا من جديد.. وهذه حصيلة القتلى | دولي

عاجل وبالفيديو..بعد الهجوم المسلح على ملهى ليلي: انفجار يهز تركيا من جديد.. وهذه حصيلة القتلى

فيديو مقتل 4 اشخاص داخل محلبة بسبب تسرب الغاز في مدينة سطات | نت 2.0

فيديو مقتل 4 اشخاص داخل محلبة بسبب تسرب الغاز في مدينة سطات

هذا ما قرره القضاء في ملف انهيار عمارة اسباتة | حوادث و حقوق

هذا ما قرره القضاء في ملف انهيار عمارة اسباتة

بالفيديو .. العثور على سحرالتابعة داخل علبة Préservative بتطوان | حوادث و حقوق

بالفيديو .. العثور على سحر''التابعة'' داخل علبة ''Préservative'' بتطوان

عاجل:هذا ما قام به الأمير مولاي الحسن بمراكش قبل قليل | بوليتيك

عاجل:هذا ما قام به الأمير مولاي الحسن بمراكش قبل قليل

حكومة ''كوبي كولي''

عاجل..نايضة في تركيا: مسلحان يفتحان النار على دورية للشرطة بمكان الانفجار

بتاريــخ : 5 يناير 2017 / 15:13 عاجل..نايضة في تركيا: مسلحان يفتحان النار على دورية للشرطة بمكان الانفجار | دولي
عاجل..نايضة في تركيا: مسلحان يفتحان النار على دورية للشرطة بمكان الانفجار
كشفت وكالة دوجان التركية للأنباء، أن مسلحين فتحا النار على دورية للشرطة تواجدت بمكان انفجار سيارة مفخخة في مدينة إزمير والذي خلف مقتل ثلاثة أشخاص.

 ''شوف تيفي''

كشفت وكالة دوجان التركية للأنباء، أن مسلحين فتحا النار على دورية للشرطة تواجدت بمكان انفجار سيارة مفخخة في مدينة إزمير والذي خلف مقتل ثلاثة أشخاص.

ومن جهة أخرى، أكدت وكالة رويترز البريطانية، بأن مصدرا أمنيا، قال إن الشرطة التركية قتلت بالرصاص مهاجما مشتبها به في مدينة إزمير بغرب البلاد بعد انفجار خارج محكمة بالمدينة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن سيارات الإسعاف، هرعت إلى موقع الانفجار أمام مدخل القضاة وممثلي النيابة في مدينة إزمير التي نادراً ما تشهد أعمال عنف.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي تركيا دورية للشرطة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وبالفيديو..بعد الهجوم المسلح على ملهى ليلي: انفجار يهز تركيا من جديد.. وهذه حصيلة القتلى | دولي

عاجل وبالفيديو..بعد الهجوم المسلح على ملهى ليلي: انفجار يهز تركيا من جديد.. وهذه حصيلة القتلى

مثير..شوفو الحماق:رئيس دولة حس بالحكرة وأمر بتكبير العضو الذكري لمواطنيه بعد دراسة صادمة..وها علاش | دولي

مثير..شوفو الحماق:رئيس دولة حس بالحكرة وأمر بتكبير العضو الذكري لمواطنيه بعد دراسة صادمة..وها علاش

عاجل:هذا ما قامت به الشرطة التركية بعد الهجوم الإرهابي على اسطنبول | دولي

عاجل:هذا ما قامت به الشرطة التركية بعد الهجوم الإرهابي على اسطنبول

مصري يذبح مسيحيا في الشارع العام | دولي

مصري يذبح مسيحيا في الشارع العام

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بعد سبعة أشهر من حملة زيرو ميكا..شوفو واش مزالة الميكا فالشوارع و الأسواق المغربية | روبورتاج
منذ 5 دقائق

بعد سبعة أشهر من حملة زيرو ميكا..شوفو واش مزالة الميكا فالشوارع و الأسواق المغربية

فيديو مقتل 4 اشخاص داخل محلبة بسبب تسرب الغاز | زووم

فيديو مقتل 4 اشخاص داخل محلبة بسبب تسرب الغاز

شاب مغربي داير فيها طلاب و كيتقولب على الناس..شوفو أشنو كايدير(فيديو) | زووم

شاب مغربي داير فيها طلاب و كيتقولب على الناس..شوفو أشنو كايدير(فيديو)

موس ماهير يُفجرها و يخرج بتصريح غير متوقع حول عادل الميلودي..شوفو أشنو قال عليه (فيديو) | بــووز

موس ماهير يُفجرها و يخرج بتصريح غير متوقع حول عادل الميلودي..شوفو أشنو قال عليه (فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. انفجار قنينة غاز بمصبنة بالقنيطرة..وهذا هو عدد المصابين | حوادث و حقوق
منذ 18 دقيقة

عاجل.. انفجار قنينة غاز بمصبنة بالقنيطرة..وهذا هو عدد المصابين

عاجل..نايضة في تركيا: مسلحان يفتحان النار على دورية للشرطة بمكان الانفجار | دولي

عاجل..نايضة في تركيا: مسلحان يفتحان النار على دورية للشرطة بمكان الانفجار

عاجل وبالصور.. ها شنو واقع في بحر لافاليز بالمحمدية..تفاصيل مؤلمة | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور.. ها شنو واقع في بحر لافاليز بالمحمدية..تفاصيل مؤلمة

بالصور .. سوريون يكسرون كراسي مقهى شهير بوزان وها شنو وقع | حوادث و حقوق

بالصور .. سوريون يكسرون كراسي مقهى شهير بوزان وها شنو وقع

﻿ ﻿
أمس 16:17 GMT

عاجل:مقتل عسكريين مغربيين وهذه هي التفاصيل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.