عاجل وبالصور.. ها شنو واقع في بحر لافاليز بالمحمدية..تفاصيل مؤلمة ﻿

علمت''شوف تيفي'' بأن شاطئ لافاليز بمدينة المحمدية، يعرف في هذه اللحظات، وجودا لمجموعة من الغطاسين التابعين للوقاية المدنية، يحاولون انتشال جثة شاب ابتلعته الأمواج أول أمس الثلاثاء.

''شوف تيفي''

علمت''شوف تيفي'' بأن شاطئ لافاليز بمدينة المحمدية، يعرف في هذه اللحظات، وجودا لمجموعة من الغطاسين التابعين للوقاية المدنية، يحاولون انتشال جثة شاب ابتلعته الأمواج أول أمس الثلاثاء.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' من عين المكان فإن جثة الهالك، ظهرت فوق مياه البحر قبل أن تختفي مرة أخرى، وهو الأمر الذي جعل أفراد عائلته يدخلون في حالة حزن وبكاء شديد بعد يومين من الانتظار.

وكانت ''شوف تيفي'' سباقة للكشف عن تفاصيل غرق الهالك الذي حاول إنقاذ شاب سقط في مياه جرف صغري إلا أن موجة قوية أسقطته في المياه قبل أن يختفي عن الأنظار إلى غاية كتابة هذه الأسطر.