بالصور .. سوريون يكسرون كراسي مقهى شهير بوزان وها شنو وقع ﻿

نشب شجار عنيف بين عدد من المهاجرين السوريين في مقهى بمدينة '' وزان'' شمال المغرب خلف عدد من الإصابات الخطيرة.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



نشب شجار عنيف بين عدد من المهاجرين السوريين في مقهى بمدينة '' وزان'' شمال المغرب خلف عدد من الإصابات الخطيرة.

وذكرت مصادر ''شوف تيفي'' أن الشجار الذين اندلع في حدود الساعة 11 صباح اليوم الخميس، بين عدد من الشبان بمقهى ''النورس'' الشهير بالمدينة، كان سببه خلافات مادية بين السوريين وخلف عدد من الأضرار المادية بالمقهى والذي تعرضت كراسيه وأكوابه وعدد من مرافقه للتكسير والتلف وصلت إلى الشارع العام.

و فور علمها بالحادث انتقلت الى عين المكان عناصر الشرطة لتوقيف الشبان السوريين و فتح تحقيق في الموضوع , كما قامت سيارة للإسعاف بنقل المصابين الى المستشفى الإقليمي بمدينة وزان لتلقي العلاجات الضرورية .