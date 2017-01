عاجل وبالفيديو..بعد الهجوم المسلح على ملهى ليلي: انفجار يهز تركيا من جديد.. وهذه حصيلة القتلى ﻿

انفجرت سيارة مفخخة بمدينة إزمير التركية، قبل قليل من يومه الخميس،ما خلف مقتل ثلاثة أشخاص، وتسجيل العشرات من القتلى في حصيلة مرشحة للارتفاع.

وحسب موقع ''سكاي نيوز'' في بثه المباشر،فإن الانفجار ،وقع قرب محكمة إزمير، ونظرا لخطورته فإن هناك احتمالا كبيرا بأن تكون حصيلة الخسائر البشرية ثقيلة جدا.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا ومع بداية السنة الجديدة، شهدت مجموعة من العمليات الإرهابية، أخطرها تلك لتي استهدفت ملهى ليلي باسطنبول.

