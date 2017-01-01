هذا ما قرره القضاء في ملف انهيار عمارة اسباتة ﻿

قررت الغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع، مساء أمس الأربعاء، تأجيل النظر في ملف انهيار عمارة بمقاطعة سباتة بالدار البيضاء الذي خلف مقتل أربعة أشخاص، إلى 25 يناير الجاري.

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قررت الغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع، مساء أمس الأربعاء، تأجيل النظر في ملف انهيار عمارة بمقاطعة سباتة بالدار البيضاء الذي خلف مقتل أربعة أشخاص، إلى 25 يناير الجاري.

ويأتي هذا التأجيل في هذا الملف، الذي يتابع فيه سبعة متهمين في حالة اعتقال احتياطي، من أجل الاستماع لعدد من المتابعين وكذا لباقي لمن لهم صلة بالملف.

وطالبت هيئة دفاع المعتقلين باستدعاء المكلفين بمنح رخص البناء بالعمالة وبمجلس الجماعة الحضرية، وكذا استدعاء عدد من المهندسين ومسؤولين بالمصلحة التقنية بالعمالة وبقسم التعمير بعمالة بن امسيك.

ومن بين المتابعين في هذه الملف في حالة اعتقال، صاحب العمارة المنهارة، وتقني بالمقاطعة الحضرية، ومهندس معماري، بتهم منها، على الخصوص، القتل الخطأ وتقديم شهادات ورخص بدون سند قانوني.

ويعود حادث انهيار هذه العمارة ذات أربعة طوابق بمنطقة سباتة بالدار البيضاء، والذي خلف أربعة قتلى وإصابة آخرين بجروح، إلى شهر غشت الماضي.



