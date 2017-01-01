بالفيديو .. العثور على سحر''التابعة'' داخل علبة ''Préservative'' بتطوان ﻿

تداول،صباح اليوم الخميس، عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك شريط فيديو يظهر شباب من مدينة تطوان، وهم يحاولون فك سحر عثروا عليه داخل علبة عازل طبي.

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تداول،صباح اليوم الخميس، عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك شريط فيديو يظهر شباب من مدينة تطوان، وهم يحاولون فك سحر عثروا عليه داخل علبة عازل طبي.

ويظهر الفيديو الذي التقط بكاميرا هواة الشباب وهم يفكون عمل السحر أو ''التابعة'' كان باسم شخص يسمى محمد، الغرض منه تعطيل المعني بالأمر عن العمل.

وقد وجه الشبان رسالة عبر الشريط المصور قصد التعرف على المعني بالأمر من أجل فك هذا العمل الشيطاني.





