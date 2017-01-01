عاجل:هذا ما قام به الأمير مولاي الحسن بمراكش قبل قليل ﻿

أشرف ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الخميس بمراكش، على تدشين متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب، المشيد على مساحة اجمالية بلغت 20 ألف متر مربع بغلاف مالي اجمالي يصل إلى 163 مليون درهم.

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أشرف ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الخميس بمراكش، على تدشين متحف محمد السادس لحضارة الماء بالمغرب، المشيد على مساحة اجمالية بلغت 20 ألف متر مربع بغلاف مالي اجمالي يصل إلى 163 مليون درهم.