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مثير..شوفو الحماق:رئيس دولة حس بالحكرة وأمر بتكبير العضو الذكري لمواطنيه بعد دراسة صادمة..وها علاش

بتاريــخ : 5 يناير 2017 / 13:57 مثير..شوفو الحماق:رئيس دولة حس بالحكرة وأمر بتكبير العضو الذكري لمواطنيه بعد دراسة صادمة..وها علاش | دولي
مثير..شوفو الحماق:رئيس دولة حس بالحكرة وأمر بتكبير العضو الذكري لمواطنيه بعد دراسة صادمة..وها علاش
كشفت العديد من المواقع الإخبارية العالمية، أخيرا،عن خبر غريب ومثير للجدل، يفيد بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أمر العلماء في بلاده بالعثور على عقار لتكبير العضو الذكري للشعب الكوري.

''شوف تيفي''

 كشفت العديد من المواقع الإخبارية العالمية، أخيرا،عن خبر غريب ومثير للجدل، يفيد بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أمر العلماء في بلاده بالعثور على عقار لتكبير العضو الذكري للشعب الكوري.

وأوضحت ذات المصادر، بأن كيم جونغ، شعر بالإحراج والغضب الشديد، عقب توصله بنتائج دراسة، كشفت أن رجال بلاده لديهم أصغر عضو ذكري بالعالم،وهو الأمر الذي دفعه إلى إصدار أوامره للعلماء بإيجاد حل سريع وفوري لهذا المشكل المهين للكوريين.

وأضافت ذات المصادر بأن دراسة نفذتها شركة ''دوريكس'' للأوقية الذكرية، بخصوص حجم العضو الذكري، كشفت احتلال كوريا الشمالية المركز الأخير مع متوسط حجم العضو الذكري المنتصب، أقل من 10 سم، وهو بالمقارنة مع مجموعة من الدول في العالم يعتبر رقما مخجلا، وهو ما دفع بالزعيم الكوري إلى قيامه بأمر علمائه بإيجاد دواءً سحري وجرعة جنسية جديدة من شأنها أن يعيد الفخر إلى دولته مرة أخرى.


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