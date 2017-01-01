انقطاع كهربائي تسبب في توقف رحلات القطار من وإلى محطة الدار البيضاء المسافرين ﻿

علمت''شوف تيفي''أن مركز التحويل الأوتوماتيكي للسكك الحديدية على مستوى محطة الدار البيضاء المسافرين، حدوث خلل يوم الثلاثاء، ما تسبب في اضطراب حركة بعض القطارات.

''شوف تيفي''

علمت''شوف تيفي''أن مركز التحويل الأوتوماتيكي للسكك الحديدية على مستوى محطة الدار البيضاء المسافرين، حدوث خلل يوم الثلاثاء، ما تسبب في اضطراب حركة بعض القطارات.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الخلل المذكور، وقع على إثر انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي، ما نتج عنه اضطراب لحركة النقل السككي من وإلى محطة الدار البيضاء المسافرين.



