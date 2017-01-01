وزراء باقون في مناصبهم الحكومية وآخرون سيرحلون لإفساح المجال لوجوه جديدة ﻿

مباشرة بعد الإنفراج الذي أبان عنه اللقاء الأخير بين رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، وامحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، مع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران لتكوين الأغلبية

شوف تيفي



مباشرة بعد الإنفراج الذي أبان عنه اللقاء الأخير بين رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، وامحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، مع رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران لتكوين الأغلبية الحكومية المقبلة، تحول النقاش داخل الأحزاب المعنية بالحكومة إلى القطاعات الوزارية التي سيحصل عليها كل حزب سياسي وعن الوجوه التي سيرشحها للإستوزار.

وكشفت مصادر ''شوف تيفي'' من داخل حزب العدالة والتنمية، أن رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، ينتظر الضوء الأخضر من الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران، للبدء في الإجراءات الخاصة بمسطرة ترشيح الوزراء التي يعتمدها الحزب حسب قانونه الداخلي، والتي عرفت هذه السنة تغييرا رئيسيا يتجلى في كون اللجنة ستقدم ثلاثة مرشحين على كل قطاع خلافا للسابق الذي كانوا أعضاء لجنة الترشيح يصوتون فقط على مرشح واحد.

وحسب ذات المصادر، فأغلب أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مرشحون لنيل مناصب وزارية في الحكومة المقبلة، حيث استبعدت ذات المصادر عدم التصويت عليها من طرف لجنة ترشيح الوزراء التابعة للحزب، لكن تبقى أسماء من خارج الأمانة العامة مرشحة كذلك للإستوزار إن حصل الحزب على مناصب أكبر من التي نالها في الحكومة السابقة، خاصة البرلمانية وعضوة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية آمنة ماء العينين، التي يرشحها نشطاء البيجيدي في الفايسبوك لمنصب وزيرة العلاقات مع البرلمان أو وزيرة للتعليم، القطاع الذي بدأت فيه كمعلمة بتزنيت.

أما حزب التجمع الوطني للأحرار، فأفادت مصادر ''شوف تيفي'' أن عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بعث إشارات في إجتماعه الأخير مع أعضاء المكتب السياسي مفادها أن الديموقراطية الداخلية هي التي ستحسم جميع قرارات الحزب، حيث أن ترشيح الوزراء للحكومة المقبلة سيكون مغايرا للطريقة التي كان يتم بها اختيار الوزراء في الحكومات السابقة.

وينتظر أن يعقد رئيس الحزب إجتماعات مع الهيئات التقريرية للحزب، لوضع لائحة للمرشحين سيتم إنتقاؤهم وتقديمهم لرئيس الحكومة الذي سيعرضهم في لائحة شاملة تضم ثلاثة أسماء عن كل قطاع وزاري، حيث يرتقب عودة أسماء بعينها وفي نفس المناصب التي شغلوها في الحكومة السابقة مع بروز وجوه جديدة في مناصب إضافية سيحصل عليها الحزب.



في حين ينتظر أن تتغير الأسماء التي مثلث حزب الحركة الشعبية في الحكومة السابقة، حيث أن أغلب الحقائب التي سيحصل عليها الحزب، ستترشح لها أسماء جديدة، بعد الضجة القوية التي أحدثتها بعض الوجوه التي رشحت في الحكومة السابقة والتي دفع الحزب ثمنها غاليا في الإنتخابات الأخيرة وأضحى محط سخرية الجميع.

وتفيد آخر التقارير القادمة من قلعة حزب السنبلة، أن الأمين العام للحزب توصل بعشرات طلبات الترشيح في الحكومة المقبلة، تزامنا وحرب باردة بين أجنحة الحزب للضغط على العنصر لترشيح أسماء بعينها مع الإبقاء على وزراء في الحكومة السابقة رغم الفضائح التي أثيرت في بعض القضايا '' كالكراطة والنفايات..'' في حين برز توجه جديد يطالب بإخراج وزارة جديدة تختص بالعالم القروي وتعيين قيادي عليها، كما وعد الحزب ناخبي البوادي الخزان الإنتخابي للحزب.

أما حزب حليف رئيس الحكومة، حزب التقدم والإشتراكية، فأغلب المعطيات والمؤشرات الحالية، تؤكد أنه لن يتجاوز ثلاثة مناصب وزارية، حيث ينتظر الإبقاء على وزير الصحة الحسين الوردي في منصبه كوزير للصحة، مع عودة نبيل بن عبد الله وشخصية أخرى من الحزب في إحدى الوزارات المنتدبة.