حضيو راسكم: عصابة على متن سيارة سوداء تعترض سبيل الفتيات في مارتيل ﻿

شهدت منطقة مارتيل ضواحي مدينة تطوان، أخيرا، واقعة خطيرة، أبطالها أفراد عصابة على متن سيارة سوداء، يقومون باعتراض سبيل الفتيات لسرقة ممتلكاتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

''شوف تيفي''

شهدت منطقة مارتيل ضواحي مدينة تطوان، أخيرا، واقعة خطيرة، أبطالها أفراد عصابة على متن سيارة سوداء، يقومون باعتراض سبيل الفتيات لسرقة ممتلكاتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وحسب مصادر محلية فإن كورنيش مرتيل، عرف تفاصيل جريمة بشعة ضحيتها فتاتان، تفاجئن بسيارة سوداء نزل منها ثلاث شبان يحملون الأسلحة البيضاء، قاموا بسلبهن كل ما بحوزتهن أي ما يقدر بحوالي 4800 درهم.

وأضافت المصادر ذاتها بأن الضحيتين، تقدمتا بشكاية للمصالح الأمنية، التي فتحت تحقيقا للكشف عن هوية أفراد هذه العصابة.