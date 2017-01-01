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مثير..زعيم عصابة ملقب بـ '' الصكعة'' لقاو عندو الفياكرا والسلاح الأبيض في أكادير..وها كيفاش شدوه

بتاريــخ : 5 يناير 2017 / 12:56 مثير..زعيم عصابة ملقب بـ الصكعة لقاو عندو الفياكرا والسلاح الأبيض في أكادير..وها كيفاش شدوه | حوادث و حقوق
مثير..زعيم عصابة ملقب بـ '' الصكعة'' لقاو عندو الفياكرا والسلاح الأبيض في أكادير..وها كيفاش شدوه
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، خلال الأسبوع الجاري، من إيقاف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب عدة مذكرات من أجل الاتجار في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية.

''شوف تيفي''

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، خلال الأسبوع الجاري، من إيقاف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب عدة مذكرات من أجل الاتجار في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية.

 وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فقد جرى إيقاف المشتبه فيه، الملقب بـــ''الصكعة''، على مستوى حي المسيرة، بعد تفعيل عملية مراقبة وترصد، حيث أسفرت عملية التفتيش التي خضع لها في الحال عن حجز هواتف نقالة وسلاح أبيض، ومهيجات جنسية، كانت بحوزته.

 وأضاف المصدر ذاته بأنه تم الاحتفاظ بالموقوف تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

 

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