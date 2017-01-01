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مثير.. اعتقال فنان راب معروف تْعدى على فرملية

بتاريــخ : 5 يناير 2017 / 12:29 مثير.. اعتقال فنان راب معروف تْعدى على فرملية | ثقافة و فنون
مثير.. اعتقال فنان راب معروف تْعدى على فرملية
كشفت وسائل إعلام تونسية، اليوم الخميس، أن ولاية سوسة للأمن، قامت باعتقال مغني الراب أكرم ماق بعد اعتدائه على ممرضة بمستشفى سهلول،حينما رافق مجموعة من الفتيات لعين المكان.

''شوف تيفي''


كشفت وسائل إعلام تونسية، اليوم الخميس، أن ولاية سوسة للأمن، قامت باعتقال مغني الراب أكرم ماق بعد اعتدائه على ممرضة بمستشفى سهلول،حينما رافق مجموعة من الفتيات لعين المكان.


وأضافت المصادر ذاتها بأن المغني المعروف قام بالاعتداء على ممرضة، وحاول تهشيم معدات طبية بالمستشفى، وقد تقدمت إدارة هذه الأخيرة بشكاية ضد الفنان الذي ما يزال خلف القضبان الحديدية.

 

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