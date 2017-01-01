النواب البرلمانيون ممنوعون من السفر خارج المغرب لهذه الأسباب ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن منسقي الفرق بمجلس النواب، يستعدون لبعث رسائل إلى أعضاء مجلس النواب يخبرونهم بعدم السفر إلى خارج المغرب لمدة طويلة، مع قرب الإعلان عن الأغلبية الحكومية.

شوف تيفي



كشفت مصادر مطلعة، أن منسقي الفرق بمجلس النواب، يستعدون لبعث رسائل إلى أعضاء مجلس النواب يخبرونهم بعدم السفر إلى خارج المغرب لمدة طويلة، مع قرب الإعلان عن الأغلبية الحكومية.

وحسب ذات المصادر، فالإخبار الذي سيتوصل به أعضاء مجلس النواب كأقصى تقدير بداية الأسبوع المقبل، هو بمثابة إعلان عن قرب التصويت على رئيس مجلس النواب من جهة، وكذا منح الثقة أو حجبها من الحكومة المقبلة التي يترأسها عبد الإله بن كيران، والتي سترى النور قريبا بعد الموافقة المبدئية التي عبر عنها حزب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية.

من جهة ثانية، قال مصدر من الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، أن الإجراء هو روتيني، وأن نواب العدالة والتنمية الأعضاء في المجلس الحالي، سبق لهم التوصل بإخبار قبل شهر تقريبا، بعدم السفر للخارج لمدة طويلة، حيث أن إخبار الفرق البرلمانية لأعضاء مجلس النواب هو إجراء روتيني، لكنه ينم عن قرب إعلان الإئتلاف الحكومي وإنهاء مرحلة البلوكاج الحكومي الذي ناهز ثلاثة أشهر.

وحسب ذات المصدر، فالإجراء يهدف بالدرجة الأولى إلى حشد كل فريق لنوابه سواء بالمعارضة أو الأغلبية، بهدف التصويت على رئيس مجلس النواب، حيث ينتظر أن يتم إجراء عملية التصويت على رئيس مجلس النواب، برئاسة نائب برلماني ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، نظرا لكونه أكبر سنا بين نواب المجلس في النسخة الحالية.





