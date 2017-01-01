بعد شاروخان..الفنان العالمي جاكي شان يحل بالمغرب ﻿

كشفت مصادر إعلامية من مدينة مراكش،أن الفنان العالمي جاكي-شان سيحل خلال شهر فبرابر بالمدينة الحمراء.

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كشفت مصادر إعلامية من مدينة مراكش،أن الفنان العالمي جاكي-شان سيحل خلال شهر فبرابر بالمدينة الحمراء.

و تأتي زيارة جاكي شان للمغرب،بعد اختياره تصوير مشاهد من فيلمه الجديد بمدينة سبعة رجال.

و بعد مراكش سيحل جاكي شان بمدينة الدار البيضاء أرفود والرباط رفقة طاقم فيلمه.

وكان الفنان الهندي شاروخان قد حل بالمغرب نهاية السنة الماضية،حيث صور أغنية فيلمه الجديد نواحي مدينة آسفي



