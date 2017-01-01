بعد شاروخان..الفنان العالمي جاكي شان يحل بالمغرب ﻿

شوف تيفي
كشفت مصادر إعلامية من مدينة مراكش،أن الفنان العالمي جاكي-شان سيحل خلال شهر فبرابر بالمدينة الحمراء.
و تأتي زيارة جاكي شان للمغرب،بعد اختياره تصوير مشاهد من فيلمه الجديد بمدينة سبعة رجال.
و بعد مراكش سيحل جاكي شان بمدينة الدار البيضاء أرفود والرباط رفقة طاقم فيلمه.
وكان الفنان الهندي شاروخان قد حل بالمغرب نهاية السنة الماضية،حيث صور أغنية فيلمه الجديد نواحي مدينة آسفي
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.