 بعد شاروخان..الفنان العالمي جاكي شان يحل بالمغرب ﻿
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بعد شاروخان..الفنان العالمي جاكي شان يحل بالمغرب

بتاريــخ : 5 يناير 2017 / 12:22 بعد شاروخان..الفنان العالمي جاكي شان يحل بالمغرب | ثقافة و فنون
بعد شاروخان..الفنان العالمي جاكي شان يحل بالمغرب
كشفت مصادر إعلامية من مدينة مراكش،أن الفنان العالمي جاكي-شان سيحل خلال شهر فبرابر بالمدينة الحمراء.

شوف تيفي
كشفت مصادر إعلامية من مدينة مراكش،أن الفنان العالمي جاكي-شان سيحل خلال شهر فبرابر بالمدينة الحمراء.
و تأتي زيارة جاكي شان للمغرب،بعد اختياره تصوير مشاهد من فيلمه الجديد بمدينة سبعة رجال.
و بعد مراكش سيحل جاكي شان بمدينة الدار البيضاء أرفود والرباط رفقة طاقم فيلمه.
وكان الفنان الهندي شاروخان قد حل بالمغرب نهاية السنة الماضية،حيث صور أغنية فيلمه الجديد نواحي مدينة آسفي

 

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