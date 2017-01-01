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بالفيديو..شوفو أشنو وقع لمغربي بسبب ''آيفون''

بتاريــخ : 5 يناير 2017 / 12:15 بالفيديو..شوفو أشنو وقع لمغربي بسبب آيفون | حوادث و حقوق
بالفيديو..شوفو أشنو وقع لمغربي بسبب ''آيفون''
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وصور،توضح بأن مغربيا تعرضا لحروق خطيرة في يده عقب انفجار هاتف نقال كان يقوم بإصلاحه من نوع ''آيفون''.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وصور،توضح بأن مغربيا تعرضا لحروق خطيرة في يده عقب انفجار هاتف نقال كان يقوم بإصلاحه من نوع ''آيفون''.

وفور تداول الفيديو والصور، علق النشطاء بكثافة،حيث أكد العديد منهم عن وقوع العديد من الحالات المشابهة، والتي تسببت في إصابة بعض المواطنين بحروق وجروح بسبب انفجار الهواتف النقالة.
تجدر الإشارة على أن شركات عالمية معروفة في صناعة الهواتف النقالة، قررت أخيرا، سحب مجموعة من منتجاتها الجديدة من الأسواق نتيجة تعرض أصحابها لإصابات خطيرة عقب انفجارها.

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المغرب شوف تيفي آيفون المشابهة انفجار حروق

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