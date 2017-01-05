سكان المنزه يحتجون أمام مقر جماعة الصخيرات ضد فواتير ريضال ﻿

عرفت جماعة المنزه التابعة لعمالة الصخيرات-تمارة اليوم الخميس احتجاجات من طرف ساكنة الجماعة المذكورة بغرض التنديد بارتفاع ثمن فواتير شركة ريضال التي تجاوزت 200 بالمائة، وحسب ما توصلت إليه شوف تيفي

شوف تيفي

عرفت جماعة المنزه التابعة لعمالة الصخيرات-تمارة اليوم الخميس احتجاجات من طرف ساكنة الجماعة المذكورة بغرض التنديد بارتفاع ثمن فواتير شركة ريضال التي تجاوزت 200 بالمائة، وحسب ما توصلت إليه شوف تيفي من معلومات فإن المتضررين استنكرون هذا الأمر بكونهم عجزوا عن تسديد المبلغ الظاهر على الفواتير، حيث تراوحت فواتير الكهرباء بين 1300و5000 درهم في الوقت الذي كانت تتراوح ما بين 200و450درهم فقط.

بهذا الخصوص، احتج سكان ولاد بوطيب الكبابرة وولاد مبارك، والساكنة المجاورة، أمام جماعة المنزه قصد إيصال صوتهم ومعاناتهم إلى المجلس الجماعي والسلطات المحلية، من أجل مراجعة الفواتير الغالية التي كانوا يلوحون بها خلال الوقفة الإحتجاجية تحت شعار« مواطنون فقراء صدمتهم فواتير المكتب الوطنى للكهرباء »