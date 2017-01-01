صادم..شوفو أشنو لقاو في وكر للدعارة نواحي برشيد ﻿

علمت'' شوف تيفي''،أن ساكنة دوار ''الفم'' نواحي برشيد، احتجت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على سيدة تتخذ مسكنها وكرا للدعارة و تزعج جيرانها.

شوف تيفي:

علمت'' شوف تيفي''،أن ساكنة دوار ''الفم'' نواحي برشيد، احتجت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، على سيدة تتخذ مسكنها وكرا للدعارة و تزعج جيرانها.

و قد عمد أحد الجيران على الدخول ليلا لمنزل السيدة، حيث ضبط مجموعة من الفتيات إلى جانب زبائنهم في حالة سكر طافح، حيث دخل في شجار كبير مع صاحبة المنزل التي استعانت ببعض مرافقيها و طردته من منزلها.