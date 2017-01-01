عاجل:هذا ما قامت به الشرطة التركية بعد الهجوم الإرهابي على اسطنبول ﻿

أوقفت قوات الأمن التركية، فجر اليوم الخميس، عددا من الأشخاص للاشتباه في علاقتهم بالهجوم الإرهابي على ملهى ليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة.

شوف تيفي:وكالات

أوقفت قوات الأمن التركية، فجر اليوم الخميس، عددا من الأشخاص للاشتباه في علاقتهم بالهجوم الإرهابي على ملهى ليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة.

ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن مصادر أمنية أن فرق مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة والدرك نفذت عملية دهم في مجمع سكني بمنطقة سليم باشا في إسطنبول، بناء على بلاغ بوجود أشخاص قدموا المساعدة في تنفيذ الهجوم.

وأوضحت المصادر أن فرق الأمن طوقت المجمع السكني، الذي تقيم فيه أسر من تركستان الشرقية.

وقالت إن الفرق أجرت عمليات تفتيش في منازل وسيارات الأشخاص المشتبه بهم، وألقت القبض على عدد منهم، وهم من تركستان الشرقية.

وتعرض ملهى ليلي في منطقة ''أورطه كوي'' بإسطنبول، كان مكتظا بالمحتفلين بقدوم العام الجديد، لهجوم مسلح ليلة رأس السنة، أسفر عن مقتل 39 شخصا، وإصابة 65 آخرين، بحسب أرقام رسمية تركية.



