 بعد أزمته الصحية..هذا هو الخبر السار الذي تلقاه المجرد وجديد المواجهة مع الفتاة الفرنسية لورا بريول ﻿
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بعد أزمته الصحية..هذا هو الخبر السار الذي تلقاه المجرد وجديد المواجهة مع الفتاة الفرنسية لورا بريول

بتاريــخ : 5 يناير 2017 / 11:45 بعد أزمته الصحية..هذا هو الخبر السار الذي تلقاه المجرد وجديد المواجهة مع الفتاة الفرنسية لورا بريول | ثقافة و فنون
بعد أزمته الصحية..هذا هو الخبر السار الذي تلقاه المجرد وجديد المواجهة مع الفتاة الفرنسية لورا بريول
بعد أيام قليلة من تعرضه لأزمة صحية، نتيجة الصدمة التي أصيب بها عقب قرار القضاء الفرنسي عدم منحه السراح المؤقت، تلقى الفنان المغربي سعد المجرد خبرا سارا، بخصوص،تحقيق أغنيته ''غلطانة'' و ''أنا ماشي

''شوف تيفي''

بعد أيام قليلة من تعرضه لأزمة صحية، نتيجة الصدمة التي أصيب بها عقب قرار القضاء الفرنسي عدم منحه السراح المؤقت، تلقى الفنان المغربي سعد المجرد خبرا سارا، بخصوص،تحقيق أغنيته ''غلطانة'' و ''أنا ماشي ساهل'' لأكثر من 100 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

وفي جديد القضية كشفت ''شوف تيفي''بأن هناك احتمالا كبيرا، بأن تكون جلسة للمواجهة بين المجرد والفتاة الفرنسية لورا بريول في الأيام الأخيرة من شهر يناير الجاري أو بداية شهر فبراير، موضحا بأن الأمر الوحيد الذي قد يؤجل المواجهة بين الطرفين هو تقديم الفتاة الفرنسية لشهادة طبية ثانية.

وأكد ذات المصدر بأن الاتجاه الذي قد تنتهي عنده القضية سيكون مشابها لقضية المجرد في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ستتنازل ''لورا بريول'' على القضية بعد وصول هيئة الدفاع الخاصة بها إلى اتفاق مع هئية دفاع ''المعلم''، مشيرا إلى أن الإشكال الوحيد الذي سيقف أمام حصول هذا الأخير على الحرية هو قرار النيابة العامة الفرنسية متابعته فيما يسمى بالحق المدني.


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المغرب شوف تيفي أزمة صحية السراح المؤقت

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