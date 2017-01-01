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مصري يذبح مسيحيا في الشارع العام

بتاريــخ : 5 يناير 2017 / 10:56 مصري يذبح مسيحيا في الشارع العام | دولي
مصري يذبح مسيحيا في الشارع العام
تمكنت الشرطة المصرية، أمس الأربعاء، من إيقاف شخص، ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بذبح مسيحي في الشارع العام خلال جلوسه بأحد المقاهي الشعبية.

 ''شوف تيفي''

 تمكنت الشرطة المصرية، أمس الأربعاء، من إيقاف شخص، ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بذبح مسيحي في الشارع العام خلال جلوسه بأحد المقاهي الشعبية.

 

وحسب وسائل إعلام مصرية فإن الأمر يتعلق بـ عادل سليمان والذي عثر عليه في أحد الأماكن المهجورة بمنطقة شاكوس في باكوس بالإسكندرية٬ وقد تمكنت أجهزة الأمن المصرية من التوصل لهوية ذابح القبطي في الإسكندرية٬ والذي ارتكب جريمته البشعة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء أمام المارة بشارع خالد بن الوليد بمنطقة المنتزه.

وأضافت المصادر ذاتها بأن مصادر أمنية، كشفت أن القاتل وبعد كشف ملامحه من خلال تفريغ وتحليل فيديو كاميرا المراقبة المثبتة بمحل تجاري مجاور لمحل المواطن القبطي القتيل يوسف لمعي٬ تبين أنه عادل عبد النور السيد سليمان٬ وتم تحرير نشرة بأوصافه وتوزيعها على كافة الكمائن والارتكازات الأمنية بالإسكندرية وكافة المحافظات.

 

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المغرب شوف تيفي مصادر أمنية عادل سليمان مقطع فيديو مصري

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