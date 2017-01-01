قيادة البوليساريو تحل بجنوب إفريقيا خوفا من طردها بعد عودة المغرب للإتحاد الإفريقي ﻿

يحل ''ابراهيم غالي '' رفقة وفد من جبهة البوليساريو الإنفصالية غدا الجمعة السادس من الشهر الجاري بجنوب إفريقيا, بدعوة من رئيسها “جاكوب زوما”.

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يحل ''ابراهيم غالي '' رفقة وفد من جبهة البوليساريو الإنفصالية غدا الجمعة السادس من الشهر الجاري بجنوب إفريقيا, بدعوة من رئيسها “جاكوب زوما”.

وتأتي الزيارة، تزامنا مع طلب المغرب العودة لمنظمة الإتحاد الإفريقي والتي لاقت ترحيب أغلب الدول الأعضاء، حيث تعترف جنوب إفريقيا بجبهة البوليساريو كما تقيم معها علاقات دبلوماسية كاملة، وأمام سلسلة من النجاحات التي حققتها الديبلوماسية الملكية مؤخرا في أغلب دول إفريقيا أصبحت جبهة الانفصاليين تخاف من تحول مواقف جنوب إفريقيا،وهو الأمر الذي أصبح مجرد وقت حسب أغلب المهتمين بالعلاقات الدولية .

وحسب مصادر إعلامية مقربة من البوليساريو والمخابرات الجزائرية، فإبراهيم غالي سيتوجه نحو جنوب إفريقيا مباشرة من إسبانيا بعد خضوعه لفترة علاج ضد سرطان.

ومن المرتقب أن يتطرق اللقاء لنقاش التنسيق بينهما، بخصوص التصويت على طلب المغرب العودة للاتحاد الإفريقي، و الذي سيجري التصويت عليه أواخر الشهر الحالي، عند انعقاد القمة الإفريقية بأديس أبابا وفق ذات المصادر..وأصبح مصير البوليساريو في المنظمة مهددا بالطرد أو التجميد أمام قوة موقف وتأثير المغرب





