مغربي كان غادي يصفيوها ليه بالقرطاس في إيطاليا بسبب المافيا .. وها شنو وقع ليه ﻿

أصيب مهاجر مغربي مساء أمس الثلاثاء بمدينة ''كاتانزارو'' بجهة كالابريا بإيطاليا،في عملية تبادل إطلاق النار مع أحد الإيطاليين المعروفين في مجال ترويج المخدرات.

''شوف تيفي''

أصيب مهاجر مغربي مساء أمس الثلاثاء بمدينة ''كاتانزارو'' بجهة كالابريا بإيطاليا،في عملية تبادل إطلاق النار مع أحد الإيطاليين المعروفين في مجال ترويج المخدرات.



وحسب وكالة ''أنسا'' الإيطالية فإن المهاجر المغربي ''خالد.أ'' البالغ من العمر ،41 سنة، والمقيم بمدينة ''كاتانزاور، وله عدة سوابق عدلية في عالم الإجرام والمخدرات، دخل في مواجهة مسلحة مع أحد الأشخاص يدعى فرانشيسكو دي بونا يبلغ ن العمر ،50 سنة، وهو شقيق أحد أهم رؤوس المافيا بكالابريا.





وأضاف المصدر ذاته بأن المغربي والإيطالي، أصيبا خلال تبادل إطلاق النار، مما استدعي نقلهما إلى المستشفى ووضعهما تحت الحراسة النظرية في انتظار عرضهما على المحكمة، مضيفا بأن هناك احتمالا أن الأسباب التي دفعت المغربي والإيطالي للدخول في مواجهة مسلحة ، تعود إلى التنافس للسيطرة على السوق المحلية لترويج المخدرات.



