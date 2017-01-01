المغرب يواجه سيناريو برلين الإرهابي ﻿

أفاد تقرير للمخابرات المركزية الأمريكية إن تنظيم الدولة الإسلامية « داعش » كلف مقاتليه بالعودة إلى مسقط رأسهم إلى غاية إعطائهم الضوء الأخضر من أجل تنفيد عملية إرهابية باستعمال العربات الكبيرة مثل

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أفاد تقرير للمخابرات المركزية الأمريكية إن تنظيم الدولة الإسلامية « داعش » كلف مقاتليه بالعودة إلى مسقط رأسهم إلى غاية إعطائهم الضوء الأخضر من أجل تنفيد عملية إرهابية باستعمال العربات الكبيرة مثل عمليتي نيس الفرنسية وبرلين الألمانية.

وحسب يومية الصباح نقلا عن ذات المصادر، فإنه من الممكن أن يُنفذ المقاتلين عملياتهم الإنتحارية والإرهابية في بلدانهم الأصلية إذا ما تعذرت عليهم العودة إلى أوروبا، خاصة التونسيين والمغاربة، كما صرحت المصادر الأمريكية أنه من المحتمل أن تكون الهجمات الإرهابية التي شهدتها تركيا مؤخرا مولتها داعش.

وسجل التقرير أن عددا من المقاتلين الإرهابيين تمكنوا من مغادرة دولة الخلافة متجهين إلى بلدانهم الأصلية بسبب الضغط العسكري الذي تتعرض له الدولة من أجل ترك الأراضي التي كانت تحت سيطرتها.