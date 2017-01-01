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إلقاء القبض على قاصرين بتهمة سرقة هاتف محمول بالخطف من صاحب سيارة بوجدة

بتاريــخ : 5 يناير 2017 / 01:21 إلقاء القبض على قاصرين بتهمة سرقة هاتف محمول بالخطف من صاحب سيارة بوجدة | حوادث و حقوق
إلقاء القبض على قاصرين بتهمة سرقة هاتف محمول بالخطف من صاحب سيارة بوجدة
ألقت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة اليوم الأربعاء القبض على قاصرين يبلغان من العمر 17 سنة للإشتباه في تورطهما في ارتكاب عملية سرقة بالخطف لهاتف محمول.

شوف تيفي

 

ألقت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة اليوم الأربعاء القبض على قاصرين يبلغان من العمر 17 سنة للإشتباه في تورطهما في ارتكاب عملية سرقة بالخطف لهاتف محمول.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فإنه جرى توقيف المشتبه فيهما بعد تداول شريط فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي يُوثِق للحظة سرقة هاتف محمول في ملكية صاحب سيارة كانت مركونة بإحدى شوارع المدينة من طرف خمسة أشخاص قاصرين، حيث تمكن عناصر الأمن من التعرف على شخصين منهما فيما لا يزال الثلاثة الباقين في حالة فرار.

هذا وقد تم إحالة المشتبه فيهما على فرقة الأحداث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من أجل فتح تحقيق في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والتعرف على الأشخاص الآخرين.

 

 

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