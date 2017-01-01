شخصان حاولا اغتصاب فتاة قاصر بالمحمدية فكانت هذه هي النتيجة ﻿

أوقفت مصالح الأمن بالمنطقة الاقليمية المحمدية، نهاية الأسبوع الماضي، شخصان بتهمة اختطاف فتاة قاصر واحتجازها ومحاولة اغتصابها وذلك باستعمال العنف.

شوف تيفي: عالي طنطاني

أوقفت مصالح الأمن بالمنطقة الاقليمية المحمدية، نهاية الأسبوع الماضي، شخصان بتهمة اختطاف فتاة قاصر واحتجازها ومحاولة اغتصابها وذلك باستعمال العنف.

وأفادت مصادر أمنية، أن المتهمين البالغين من العمر 17 و20 سنة، أقدما على اختطاف الفتاة صاحبة ال 16 عاما تحت تأثير حالة تخدير كانا عليها، قبل أن تمكن عمليات ميدانية باشرتها مصالح الأمن فور إشعارها من إيقاف المشتبه فيهما على متن سيارة خاصة.

والجدير بالذكر أنه تم تقديم المشتبه فيهما أمام العدالة مباشرة بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية.