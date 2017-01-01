 شخصان حاولا اغتصاب فتاة قاصر بالمحمدية فكانت هذه هي النتيجة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شخصان حاولا اغتصاب فتاة قاصر بالمحمدية فكانت هذه هي النتيجة | حوادث و حقوق

شخصان حاولا اغتصاب فتاة قاصر بالمحمدية فكانت هذه هي النتيجة

رسميا.. هذا هو تاريخ إصدار الزي الجديد للشرطة | بوليتيك

رسميا.. هذا هو تاريخ إصدار الزي الجديد للشرطة

عامل بناء يفارق الحياة في قسم المستعجلات بعد سقوطه من مبنى في طور البناء | حوادث و حقوق

عامل بناء يفارق الحياة في قسم المستعجلات بعد سقوطه من مبنى في طور البناء

هذا هو الحكم الصادر في حق حارس المدرسة الذي ضبط و هو يمارس الجنس على تلميذة قاصر بعين حرودة | حوادث و حقوق

هذا هو الحكم الصادر في حق حارس المدرسة الذي ضبط و هو يمارس الجنس على تلميذة قاصر بعين حرودة

الأمم المتحدة تعزي المغرب في مقتل عسكريين بإفريقيا الوسطى | بوليتيك

الأمم المتحدة تعزي المغرب في مقتل عسكريين بإفريقيا الوسطى

عاجل:تفاصيل جديدة بخصوص إطلاق النار على مطعم في منطقة الفاتح باسطنبول | دولي

عاجل:تفاصيل جديدة بخصوص إطلاق النار على مطعم في منطقة الفاتح باسطنبول

بالفيديو.. إصابة 100 شخص في حادث قطار بالولايات المتحدة الأمريكية | دولي

بالفيديو.. إصابة 100 شخص في حادث قطار بالولايات المتحدة الأمريكية

عاجل:نايضة قرطاس بين فريقي كرة القدم و ها شنو وقع | دولي

عاجل:نايضة قرطاس بين فريقي كرة القدم و ها شنو وقع

إجراءات جديدة في مدونة السير دخلت حيز التنفيذ مع دخول السنة الجديدة | بووز

إجراءات جديدة في مدونة السير دخلت حيز التنفيذ مع دخول السنة الجديدة

حكومة ''كوبي كولي''

شخصان حاولا اغتصاب فتاة قاصر بالمحمدية فكانت هذه هي النتيجة

بتاريــخ : 5 يناير 2017 / 00:24 شخصان حاولا اغتصاب فتاة قاصر بالمحمدية فكانت هذه هي النتيجة | حوادث و حقوق
شخصان حاولا اغتصاب فتاة قاصر بالمحمدية فكانت هذه هي النتيجة
أوقفت مصالح الأمن بالمنطقة الاقليمية المحمدية، نهاية الأسبوع الماضي، شخصان بتهمة اختطاف فتاة قاصر واحتجازها ومحاولة اغتصابها وذلك باستعمال العنف.

شوف تيفي: عالي طنطاني

أوقفت مصالح الأمن بالمنطقة الاقليمية المحمدية، نهاية الأسبوع الماضي، شخصان بتهمة اختطاف فتاة قاصر واحتجازها ومحاولة اغتصابها وذلك باستعمال العنف.

وأفادت مصادر أمنية، أن المتهمين البالغين من العمر 17 و20 سنة، أقدما على اختطاف الفتاة صاحبة ال 16 عاما تحت تأثير حالة تخدير كانا عليها، قبل أن تمكن عمليات ميدانية باشرتها مصالح الأمن فور إشعارها من إيقاف المشتبه فيهما على متن سيارة خاصة.

والجدير بالذكر أنه تم تقديم المشتبه فيهما أمام العدالة مباشرة بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب اختطاف حجز اغتصاب المحمدية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عامل بناء يفارق الحياة في قسم المستعجلات بعد سقوطه من مبنى في طور البناء | حوادث و حقوق

عامل بناء يفارق الحياة في قسم المستعجلات بعد سقوطه من مبنى في طور البناء

هذا هو الحكم الصادر في حق حارس المدرسة الذي ضبط و هو يمارس الجنس على تلميذة قاصر بعين حرودة | حوادث و حقوق

هذا هو الحكم الصادر في حق حارس المدرسة الذي ضبط و هو يمارس الجنس على تلميذة قاصر بعين حرودة

عاجل:المتشردة التي أشعل عشيقها النار في جسدها تُفارق الحياة | حوادث و حقوق

عاجل:المتشردة التي أشعل عشيقها النار في جسدها تُفارق الحياة

عاجل و بالفيديو:متشرد يشعل النار في صديقته المتشردة بالدار البيضاء وها شنو وقع ليها | حوادث و حقوق

عاجل و بالفيديو:متشرد يشعل النار في صديقته المتشردة بالدار البيضاء وها شنو وقع ليها

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

البرازيل تبحث عن 130 سجينا هاربا بعد تمرد خلف 56 قتيلا | قنوات أخرى
منذ 3 دقائق

البرازيل تبحث عن 130 سجينا هاربا بعد تمرد خلف 56 قتيلا

إصابة أكثر من مئة راكب في انحراف قطار عن مساره في نيويورك | قنوات أخرى

إصابة أكثر من مئة راكب في انحراف قطار عن مساره في نيويورك

بدء محاكمة مزارع فرنسي لمساعدته مهاجرين على عبور الحدود من إيطاليا | قنوات أخرى

بدء محاكمة مزارع فرنسي لمساعدته مهاجرين على عبور الحدود من إيطاليا

بي ان سبورت : الحديث عن لائحة أسود الأطلس النهائية التي ستخوض كأس أمم إفريقيا 2017 | قنوات أخرى

بي ان سبورت : الحديث عن لائحة أسود الأطلس النهائية التي ستخوض كأس أمم إفريقيا 2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

شخصان حاولا اغتصاب فتاة قاصر بالمحمدية فكانت هذه هي النتيجة | حوادث و حقوق
منذ 35 دقيقة

شخصان حاولا اغتصاب فتاة قاصر بالمحمدية فكانت هذه هي النتيجة

رسميا.. هذا هو تاريخ إصدار الزي الجديد للشرطة | بوليتيك

رسميا.. هذا هو تاريخ إصدار الزي الجديد للشرطة

عامل بناء يفارق الحياة في قسم المستعجلات بعد سقوطه من مبنى في طور البناء | حوادث و حقوق

عامل بناء يفارق الحياة في قسم المستعجلات بعد سقوطه من مبنى في طور البناء

هذا هو الحكم الصادر في حق حارس المدرسة الذي ضبط و هو يمارس الجنس على تلميذة قاصر بعين حرودة | حوادث و حقوق

هذا هو الحكم الصادر في حق حارس المدرسة الذي ضبط و هو يمارس الجنس على تلميذة قاصر بعين حرودة

﻿ ﻿
أمس 16:17 GMT

عاجل:مقتل عسكريين مغربيين وهذه هي التفاصيل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.