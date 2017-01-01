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رسميا.. هذا هو تاريخ إصدار الزي الجديد للشرطة

بتاريــخ : 4 يناير 2017 / 23:58 رسميا.. هذا هو تاريخ إصدار الزي الجديد للشرطة | بوليتيك
رسميا.. هذا هو تاريخ إصدار الزي الجديد للشرطة
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن التاريخ الرسمي لإصدار الزي الجديد للشرطة والذي حُدد في الثلاثاء المقبل، وحسب يومية المساء التي تطرقت للموضوع في عددها الصادر يوم غد الخميس فإن الزي الجديد

 شوف تيفي

 أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن التاريخ الرسمي لإصدار الزي الجديد للشرطة والذي حُدد في الثلاثاء المقبل، وحسب يومية المساء التي تطرقت للموضوع في عددها الصادر يوم غد الخميس فإن الزي الجديد يتطابق مع المعايير الدولية الخاصة بالأمن والخدمة، كما أنه يتضمن مواصفات لضمان الفعالية خلال ممارسة المهام.

 وأضافت ذات المصادر أنه في إطار الإستراتيجية التي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني تم إعداد صفقة خاصة بالزي كلفت أكثر من 400 مليون درهم.

هذا وسيحمل الزي الجديد شارة موحدة للأمن الوطني على مستوى الكتف، بالإضافة إلى شارة تحدد طبيعة الفرق الأمنية.

وفي ذات السياق سيتم الأربعاء المقبل تسليم الزي الجديد لفرق الدراجين والخيالة وفرق التدخل السريع مرفوقة بأحذية بمواصفات خاصة بالأمن الوطني كما من المقرر وضع اسم كل عنصر أمني على الشارات لاحقا.

 

 

 

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رسميا تاريخ الزي الجديد للشرطة شوف تيفي

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