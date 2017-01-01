عامل بناء يفارق الحياة في قسم المستعجلات بعد سقوطه من مبنى في طور البناء ﻿

فارق عامل بناء الحياة اليوم الأربعاء بعد سقوطه من الطابق الخامس لعمارة في طور البناء بمدينة طنجة متأثرا بجروحه الخطيرة.

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فارق عامل بناء الحياة اليوم الأربعاء بعد سقوطه من الطابق الخامس لعمارة في طور البناء بمدينة طنجة متأثرا بجروحه الخطيرة.

وحسب مصادر محلية، فإن الهالك الثلاثيني والذي كان قيد حياته ينحدر من القصر الكبير، لفظ أنفاسه الأخيرة بقسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بطنجة، حيث عجز الأطباء على إسعافه بسبب الجروح البلغية التي تعرض لها عند سقوطة.

وحسب شهود عيان الذين كانوا متواجدين بعين المكان فإن سقوط الضحية كان بسبب الأوضاع غير السليمة التي يفتقدهها ورش البناء.