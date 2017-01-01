هذا هو الحكم الصادر في حق حارس المدرسة الذي ضبط و هو يمارس الجنس على تلميذة قاصر بعين حرودة ﻿

علمت شوف تيفي أن المحكمة الزجرية بعين السبع بالدارالبيضاء قضت اليوم الأربعاء بالحكم على الحارس الذي نشر فيديو جنسي عبر مواقع التواصل الإجتماعي قبل ثلاثة أشهر من الآن وهو يمارس الجنس على فتاة

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن المحكمة الزجرية بعين السبع بالدارالبيضاء قضت اليوم الأربعاء بالحكم على الحارس الذي نشر فيديو جنسي عبر مواقع التواصل الإجتماعي قبل ثلاثة أشهر من الآن وهو يمارس الجنس على فتاة قاصر بمنطقة عين حرودة بثلاث سنوات حبسا نافذا.

و قد جرى اعتقال الجاني بتهمة ممارسة الجنس على فتاة قاصر والتشهير بواسطة نشره للفيديو الذي كان يوثق الواقعة.

جدير بالذكر أن الفيديو المذكور أثار جدلا واسعا وسط نشطاء الفايسبوك، حيث اعتبر البعض أن المعنية بالأمر مجرد ضحية استغلها وحش آدمي من أجل تلبية رغبته الجنسية.