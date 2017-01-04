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الأمم المتحدة تعزي المغرب في مقتل عسكريين بإفريقيا الوسطى

بتاريــخ : 4 يناير 2017 / 23:12 الأمم المتحدة تعزي المغرب في مقتل عسكريين بإفريقيا الوسطى | بوليتيك
الأمم المتحدة تعزي المغرب في مقتل عسكريين بإفريقيا الوسطى
قدمت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، تعازيها إلى المغرب عقب مقتل، ظهر يوم أمس الثلاثاء، عسكريين مغربيين ينتميان إلى تجريدة القوات المسلحة الملكية العاملة ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة

شوف تيفي

قدمت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، تعازيها إلى المغرب عقب مقتل، ظهر يوم أمس الثلاثاء، عسكريين مغربيين ينتميان إلى تجريدة القوات المسلحة الملكية العاملة ضمن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، خلال هجوم مسلح قرب مدينة بريا شمال شرق بانغي.

وقال فرحان حق، متحدث باسم الأمم المتحدة، في المؤتمر الصحفي اليومي، وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء، “إننا نعرب عن تعازينا لشعب وحكومة المغرب”.
ونفذت هذا الهجوم جماعة مسلحة مجهولة على دورية لتجريدة القوات المسلحة الملكية العاملة ضمن بعثة (مينوسكا) أثناء خفرها لقافلة لوجستيكية للأمم المتحدة، جنوب شرق مدينة بريا، مكان نشر التجريدة المغربية.

وكانت (مينوسكا) قد أدانت بشدة هذا الهجوم المسلح.


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الهجوم المسلح المغربالمؤثمر المسلحة شوف تيفي

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