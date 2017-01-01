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عاجل:تفاصيل جديدة بخصوص إطلاق النار على مطعم في منطقة الفاتح باسطنبول

بتاريــخ : 4 يناير 2017 / 23:07 عاجل:تفاصيل جديدة بخصوص إطلاق النار على مطعم في منطقة الفاتح باسطنبول | دولي
عاجل:تفاصيل جديدة بخصوص إطلاق النار على مطعم في منطقة الفاتح باسطنبول
ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، أنه تم اطلاق نار على مطعم في منطقة الفاتح باسطنبول كبرى المدن التركية في حادث فردي ليس له علاقة بالإرهاب.

شوف تيفي:
ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، أنه تم اطلاق نار على مطعم في منطقة الفاتح باسطنبول كبرى المدن التركية في حادث فردي ليس له علاقة بالإرهاب.

وأوضحت شبكة (سي.ان.ان.ترك) أن شخصا أصيب بجروح في حادث إطلاق النار، مضيفة أن ''مسلحين اثنين اقتحما المطعم وأطلقا النار على الموجودين''.

وأضاف المصدر أن الحادث نشب بسبب خلاف شخصي بين صاحب المطعم والأشخاص الذين أطلقوا النار على المطعم.

وشهدت تركيا يوم الأحد الماضي هجوما داميا على أحد المطاعم في منطقة أورطه كوي في قلب اسطنبول ليلة رأس السنة ما أدى إلى مصرع 39 شخصا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة.

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شوف تيفي المغرب اطلاق النار مطعم إسطنبول تركيا

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