بالفيديو.. إصابة 100 شخص في حادث قطار بالولايات المتحدة الأمريكية ﻿

أصيب أزيد من 100 شخص اليوم الأربعاء، في حادث قطار بعد خروجه عن السكة في محطة بوسط بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية.

شوف تيفي

أصيب أزيد من 100 شخص اليوم الأربعاء، في حادث قطار بعد خروجه عن السكة في محطة بوسط بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن رجال الوقاية المدنية والإطفاء هرعوا إلى عين المكان من أجل إنقاد المصابين، وفي ذات السياق قال دان دونوجو نائب مساعد قائد إدارة الإطفاء في بيان في موقع الحادث إنه على الرغم من عدم وجود إصابات خطيرة فقد تم نقل ما لا يقل عن 11 شخصا إلى المستشفى. وأضاف أن ما بين 600 و700 شخص كانوا على متن القطار.

وعن أسباب الحادث المميت، فقد صرح ذات المصدر أن القطار لم يتوقف في الوقت المناسب ليرتطم بمصد لإمتصاص الصدمات بالرغم من سيره ببطئ الشيء الذي تسبب في خروجه عن السكة.