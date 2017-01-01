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عاجل:نايضة قرطاس بين فريقي كرة القدم و ها شنو وقع

بتاريــخ : 4 يناير 2017 / 22:45 عاجل:نايضة قرطاس بين فريقي كرة القدم و ها شنو وقع | دولي
عاجل:نايضة قرطاس بين فريقي كرة القدم و ها شنو وقع
أسفر تبادل لإطلاق النار بين أنصار فريق ألفارادو الأرجنتيني لكرة القدم، خلال تقديم المدرب الجديد لهذا الفريق، غوستافو نوتو، عن إصابة شخصين بطلقات نارية تم نقلهم على إثرها للمستشفى.

شوف تيفي:
أسفر تبادل لإطلاق النار بين أنصار فريق ألفارادو الأرجنتيني لكرة القدم، خلال تقديم المدرب الجديد لهذا الفريق، غوستافو نوتو، عن إصابة شخصين بطلقات نارية تم نقلهم على إثرها للمستشفى.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن شجارا نشب خلال المؤتمر الصحفي لتقديم مدرب فريق مدينة مار ديل بلاطا، مساء أمس بمقر هذا الأخير، حينما قام عضو بإحدى الفصائل المساندة للفريق بإطلاق تهديدات إزاء أعضاء فصيل آخر مشجع لنفس الفريق، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار بين الطرفين انتهى بإصابة عضوين من الجانبين.

وأشارت المصادر إلى أن الحادث وقع بحضور النائب البرلماني ونائب رئيس الفريق، فاكوندو مويانو، نجل النقابي ورئيس فريق إندبينديانتي الممارس ضمن الدرجة الأولى من الدوري الأرجنتيني، هوغو مويانو.

وينافس فريق ألفارادو حاليا في البطولة الفيدرالية (القسم الثالث)، وتم استقدام مدرب جديد لقيادته إلى دوري الدرجة الثانية.

ويأتي الحادث في أعقاب إحالة مشروع قانون على البرلمان ينص على اعتبار الجرائم التي ترتكب داخل الملاعب أو بالقرب منها بمثابة جناية، وعلى تشديد العقوبات بشأنها.

وتستهدف العقوبات التي ينص عليها المشروع مثيري الشغب، سواء تعلق الأمر بالمشجعين أو اللاعبين أو الأطقم التقنية او الإداريين، وينص على اعتماد الحراسة الأمنية الخاصة بالملاعب، مثلما هو معمول به بالملاعب الأوروبية.

 

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