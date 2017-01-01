عاجل:المتشردة التي أشعل عشيقها النار في جسدها تُفارق الحياة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن المتشردة التي أصيبت بحروق من الدرجة الثالثة بعدما عمد صديقها المتشرد بشارع الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء بإشعال النار في جسدها مساء اليوم الأربعاء،فارقت الحياة متأثرة

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' أن المتشردة التي أصيبت بحروق من الدرجة الثالثة بعدما عمد صديقها المتشرد بشارع الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء بإشعال النار في جسدها مساء اليوم الأربعاء،فارقت الحياة متأثرة بجراحها الخطيرة.

و حسب مصادرنا،توفيت المتشردة مباشرة بعد وصولها إلى مستعجلات مستشفى ابن رشد بمدينة الدار البيضاء .



و قد أوقفت الشرطة السياحية في وقت سابق ،الشاب الذي يبلغ من العمر 29 سنة ،مباشرة بعد فعلته في حين تم نقل المصابة إلى مستعجلات مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء.



و حسب مصادرنا ،كانت الشابة التي تبلغ 22 سنة على علاقة بالموقوف حيث كانا يبيتان في العراء و يستهلكان مادة السيليسيون.





