 عاجل:المتشردة التي أشعل عشيقها النار في جسدها تُفارق الحياة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

الأمم المتحدة تعزي المغرب في مقتل عسكريين بإفريقيا الوسطى | بوليتيك

الأمم المتحدة تعزي المغرب في مقتل عسكريين بإفريقيا الوسطى

عاجل:تفاصيل جديدة بخصوص إطلاق النار على مطعم في منطقة الفاتح باسطنبول | دولي

عاجل:تفاصيل جديدة بخصوص إطلاق النار على مطعم في منطقة الفاتح باسطنبول

بالفيديو.. إصابة 100 شخص في حادث قطار بالولايات المتحدة الأمريكية | دولي

بالفيديو.. إصابة 100 شخص في حادث قطار بالولايات المتحدة الأمريكية

عاجل:نايضة قرطاس بين فريقي كرة القدم و ها شنو وقع | دولي

عاجل:نايضة قرطاس بين فريقي كرة القدم و ها شنو وقع

إجراءات جديدة في مدونة السير دخلت حيز التنفيذ مع دخول السنة الجديدة | بووز

إجراءات جديدة في مدونة السير دخلت حيز التنفيذ مع دخول السنة الجديدة

عاجل:المتشردة التي أشعل عشيقها النار في جسدها تُفارق الحياة | حوادث و حقوق

عاجل:المتشردة التي أشعل عشيقها النار في جسدها تُفارق الحياة

عبد الإله بن كيران : مابغيتش نتزوج امرأة ثانية خوفا من الطرد من منزل زوجتي..و أي راجل قال ماباغيش التعدد رَاه كذاب .. | بوليتيك

عبد الإله بن كيران : مابغيتش نتزوج امرأة ثانية خوفا من الطرد من منزل زوجتي..و أي راجل قال ماباغيش

عاجل و بالفيديو:متشرد يشعل النار في صديقته المتشردة بالدار البيضاء وها شنو وقع ليها | حوادث و حقوق

عاجل و بالفيديو:متشرد يشعل النار في صديقته المتشردة بالدار البيضاء وها شنو وقع ليها

انفراد..هذه هي المفاجأة التي كانت تعتزم المرحومة زينب ضحية هجوم تركيا الإرهابي تنفيذها بالمغرب قبل أن تفارق الحياة | مجتمع

انفراد..هذه هي المفاجأة التي كانت تعتزم المرحومة زينب ضحية هجوم تركيا الإرهابي تنفيذها بالمغرب

حكومة ''كوبي كولي''

عاجل:المتشردة التي أشعل عشيقها النار في جسدها تُفارق الحياة

بتاريــخ : 4 يناير 2017 / 22:38 عاجل:المتشردة التي أشعل عشيقها النار في جسدها تُفارق الحياة | حوادث و حقوق
عاجل:المتشردة التي أشعل عشيقها النار في جسدها تُفارق الحياة
علمت ''شوف تيفي'' أن المتشردة التي أصيبت بحروق من الدرجة الثالثة بعدما عمد صديقها المتشرد بشارع الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء بإشعال النار في جسدها مساء اليوم الأربعاء،فارقت الحياة متأثرة

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' أن المتشردة التي أصيبت بحروق من الدرجة الثالثة بعدما عمد صديقها المتشرد بشارع الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء بإشعال النار في جسدها مساء اليوم الأربعاء،فارقت الحياة متأثرة بجراحها الخطيرة.

و حسب مصادرنا،توفيت المتشردة مباشرة بعد وصولها إلى مستعجلات مستشفى ابن رشد بمدينة الدار البيضاء .

و قد أوقفت الشرطة السياحية في وقت سابق ،الشاب الذي يبلغ من العمر 29 سنة ،مباشرة بعد فعلته في حين تم نقل المصابة إلى مستعجلات مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء.


و حسب مصادرنا ،كانت الشابة التي تبلغ 22 سنة على علاقة بالموقوف حيث كانا يبيتان في العراء و يستهلكان مادة السيليسيون.


إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب متشرد متشردة فيديو

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل و بالفيديو:متشرد يشعل النار في صديقته المتشردة بالدار البيضاء وها شنو وقع ليها | حوادث و حقوق

عاجل و بالفيديو:متشرد يشعل النار في صديقته المتشردة بالدار البيضاء وها شنو وقع ليها

اغتصاب سائحة مغربية ببروكسيل و هذه التفاصيل | حوادث و حقوق

اغتصاب سائحة مغربية ببروكسيل و هذه التفاصيل

شخصان حاولا اغتصاب فتاة قاصر بالمحمدية فكانت هذه هي النتيجة | حوادث و حقوق

شخصان حاولا اغتصاب فتاة قاصر بالمحمدية فكانت هذه هي النتيجة

إيقاف شخصين بتهمة الإختطاف والإحتجاز ومحاولة الإغتصاب بالمحمدية | حوادث و حقوق

إيقاف شخصين بتهمة الإختطاف والإحتجاز ومحاولة الإغتصاب بالمحمدية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الحصاد اليومي: عد أخنوش والعنصر.. الحليف نبيل بن عبد الله بمنزل بن كيران لتشكيل الإئتلاف الحكومي المقبل‎ | حصاد اليوم
منذ 8 دقائق

الحصاد اليومي: عد أخنوش والعنصر.. الحليف نبيل بن عبد الله بمنزل بن كيران لتشكيل الإئتلاف الحكومي المقبل‎

تصريح بن عبد الله و العنصر بعد التشاور مع بنكيران لتشكيل الحكومة | قنوات أخرى

تصريح بن عبد الله و العنصر بعد التشاور مع بنكيران لتشكيل الحكومة

شاهد سامسونج جلاكسي نوت 7 يصبح وقود التدفئة‎ | زووم

شاهد سامسونج جلاكسي نوت 7 يصبح وقود التدفئة‎

نسولو الناس:كيفاش جاكم تطبيق البنوك الإسلامية في المغرب؟ | نسولو الناس

نسولو الناس:كيفاش جاكم تطبيق البنوك الإسلامية في المغرب؟

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

الأمم المتحدة تعزي المغرب في مقتل عسكريين بإفريقيا الوسطى | بوليتيك
منذ 17 دقيقة

الأمم المتحدة تعزي المغرب في مقتل عسكريين بإفريقيا الوسطى

عاجل:تفاصيل جديدة بخصوص إطلاق النار على مطعم في منطقة الفاتح باسطنبول | دولي

عاجل:تفاصيل جديدة بخصوص إطلاق النار على مطعم في منطقة الفاتح باسطنبول

بالفيديو.. إصابة 100 شخص في حادث قطار بالولايات المتحدة الأمريكية | دولي

بالفيديو.. إصابة 100 شخص في حادث قطار بالولايات المتحدة الأمريكية

عاجل:نايضة قرطاس بين فريقي كرة القدم و ها شنو وقع | دولي

عاجل:نايضة قرطاس بين فريقي كرة القدم و ها شنو وقع

﻿ ﻿
اليوم 16:17 GMT

عاجل:مقتل عسكريين مغربيين وهذه هي التفاصيل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.