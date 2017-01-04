 عبد الإله بن كيران : مابغيتش نتزوج امرأة ثانية خوفا من الطرد من منزل زوجتي..و أي راجل قال ماباغيش التعدد رَاه كذاب .. ﻿
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عبد الإله بن كيران : مابغيتش نتزوج امرأة ثانية خوفا من الطرد من منزل زوجتي..و أي راجل قال ماباغيش التعدد رَاه كذاب .. | بوليتيك

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حكومة ''كوبي كولي''

عبد الإله بن كيران : مابغيتش نتزوج امرأة ثانية خوفا من الطرد من منزل زوجتي..و أي راجل قال ماباغيش التعدد رَاه كذاب ..

بتاريــخ : 4 يناير 2017 / 21:35 عبد الإله بن كيران : مابغيتش نتزوج امرأة ثانية خوفا من الطرد من منزل زوجتي..و أي راجل قال ماباغيش التعدد رَاه كذاب .. | بوليتيك
عبد الإله بن كيران : مابغيتش نتزوج امرأة ثانية خوفا من الطرد من منزل زوجتي..و أي راجل قال ماباغيش التعدد رَاه كذاب ..
كشف رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران في تصريح مع مجلة الرجل السعودية، أنه يخاف أن يطرد من طرف زوجته وإبنة عمه نبيلة بن كيران إذا تزوج بامرأة ثانية .

شوف تيفي


كشف رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران في تصريح مع مجلة الرجل السعودية، أنه يخاف أن يطرد من طرف زوجته وإبنة عمه نبيلة بن كيران إذا تزوج بامرأة ثانية .

وأفاد بن كيران، بأنه إذا تزوج امرأة أخرى ''سيقضي الليل في الشارع، ما دام لا يملك شقة باسمه حتى الآن، حيث أن البيت الوحيد الذي يمكن أن يلجأ إليه في حالة الطرد من بيت الزوجية، هو بيت والدته، غير أنه بعيد عن العاصمة الرباط '' ويضيف بن كيران مازحاً ''أسال الله أن يرطب قلب زوجتي حتى لا تطردني يوماً من البيت''.

وتابع بن كيران في حواره المثير عن تعدد الزوجات ،فهو يؤكد قائلا '' إذا قال لك أي رجل إنه غير راغب في التعدد فهو كاذب '' معللاً عدم زواجه بالثانية بوفائه لزوجته مشيرا الى أن زوجته نبيلة ترفض التعدد كما هي الحال لدى باقي النساء.

وإستنادا لذات الحوار، قال بن كيران '' إن زواجي بنبيلة وهي ابنة عمي، كان ثمرة حب شديد، وحين تقدمت إليها كان موقف والدها هو الرفض، لكنها تشبّثت بي '' ، وفي ذات السياق يبوح بنكيران بسر آخر أن '' البعض كان يراهن على أني سأتزوج الثانية، لكني لم افعل فلم أكن أحب أن يشمت فيها أحد''.

 

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