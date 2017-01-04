عاجل و بالفيديو:متشرد يشعل النار في صديقته المتشردة بالدار البيضاء وها شنو وقع ليها ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن متشردة أصيبت بحروق من الدرجة الثالثة و الخطيرة بعدما عمد صديقها المتشرد بشارع الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء بإشعال النار في جسدها مساء اليوم الأربعاء.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' أن متشردة أصيبت بحروق من الدرجة الثالثة و الخطيرة بعدما عمد صديقها المتشرد بشارع الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء بإشعال النار في جسدها مساء اليوم الأربعاء.

و قد أوقفت الشرطة السياحية الشاب الذي يبلغ من العمر 29 سنة ،مباشرة بعد فعلته في حين تم نقل المصابة إلى مستعجلات مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء.

و حسب مصادرنا ،كانت الشابة التي تبلغ 22 سنة على علاقة بالموقوف حيث كانا يبيتان في العراء و يستهلكان مادة السيليسيون.



