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عاجل و بالفيديو:متشرد يشعل النار في صديقته المتشردة بالدار البيضاء وها شنو وقع ليها

بتاريــخ : 4 يناير 2017 / 21:11 عاجل و بالفيديو:متشرد يشعل النار في صديقته المتشردة بالدار البيضاء وها شنو وقع ليها | حوادث و حقوق
عاجل و بالفيديو:متشرد يشعل النار في صديقته المتشردة بالدار البيضاء وها شنو وقع ليها
علمت ''شوف تيفي'' أن متشردة أصيبت بحروق من الدرجة الثالثة و الخطيرة بعدما عمد صديقها المتشرد بشارع الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء بإشعال النار في جسدها مساء اليوم الأربعاء.

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' أن متشردة أصيبت بحروق من الدرجة الثالثة و الخطيرة بعدما عمد صديقها المتشرد بشارع الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء بإشعال النار في جسدها مساء اليوم الأربعاء.

و قد أوقفت الشرطة السياحية الشاب الذي يبلغ من العمر 29 سنة ،مباشرة بعد فعلته في حين تم نقل المصابة إلى مستعجلات مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء.

و حسب مصادرنا ،كانت الشابة التي تبلغ 22 سنة على علاقة بالموقوف حيث كانا يبيتان في العراء و يستهلكان مادة السيليسيون.

متشرد يشعل النار في صديقته المتشردة بالدار البيضاء وها شنو وقع ليهامتشرد يشعل النار في صديقته المتشردة بالدار البيضاء وها شنو وقع ليهامتشرد يشعل النار في صديقته المتشردة بالدار البيضاء وها شنو وقع ليها

 

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