انفراد..هذه هي المفاجأة التي كانت تعتزم المرحومة زينب ضحية هجوم تركيا الإرهابي تنفيذها بالمغرب قبل أن تفارق الحياة ﻿

ذكرت إحدى صديقات الراحلة زينب التي قضت في حادث تركيا الإرهابي، أن المرحومة كانت قد تزوجت مند مدة بالكويت و أنها كانت تستعد لإقامة حفل زفاف بسيط تجمع فيه كل افراد الأسرة و الأصدقاء في منزل العائلة

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

ذكرت إحدى صديقات الراحلة زينب التي قضت في حادث تركيا الإرهابي، أن المرحومة كانت قد تزوجت مند مدة بالكويت و أنها كانت تستعد لإقامة حفل زفاف بسيط تجمع فيه كل افراد الأسرة و الأصدقاء في منزل العائلة ببني ملال خلال الأيام المقبلة إلا أن يد الإرهاب امتدت اليها .

ووجهت صديقة وجارة الضحية رسالة قوية إلى كل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تطلب منهم الكف عن التعاليق المسيئة للمرحومة والتي تميزت قد حياتها بسمعة حسنة.