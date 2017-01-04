انفراد..هذه هي المفاجأة التي كانت تعتزم المرحومة زينب ضحية هجوم تركيا الإرهابي تنفيذها بالمغرب قبل أن تفارق الحياة ﻿

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر
ذكرت إحدى صديقات الراحلة زينب التي قضت في حادث تركيا الإرهابي، أن المرحومة كانت قد تزوجت مند مدة بالكويت و أنها كانت تستعد لإقامة حفل زفاف بسيط تجمع فيه كل افراد الأسرة و الأصدقاء في منزل العائلة ببني ملال خلال الأيام المقبلة إلا أن يد الإرهاب امتدت اليها .
ووجهت صديقة وجارة الضحية رسالة قوية إلى كل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تطلب منهم الكف عن التعاليق المسيئة للمرحومة والتي تميزت قد حياتها بسمعة حسنة.
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