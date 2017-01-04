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انفراد..هذه هي المفاجأة التي كانت تعتزم المرحومة زينب ضحية هجوم تركيا الإرهابي تنفيذها بالمغرب قبل أن تفارق الحياة

بتاريــخ : 4 يناير 2017 / 21:00 انفراد..هذه هي المفاجأة التي كانت تعتزم المرحومة زينب ضحية هجوم تركيا الإرهابي تنفيذها بالمغرب قبل أن تفارق الحياة | مجتمع
انفراد..هذه هي المفاجأة التي كانت تعتزم المرحومة زينب ضحية هجوم تركيا الإرهابي تنفيذها بالمغرب قبل أن تفارق الحياة
ذكرت إحدى صديقات الراحلة زينب التي قضت في حادث تركيا الإرهابي، أن المرحومة كانت قد تزوجت مند مدة بالكويت و أنها كانت تستعد لإقامة حفل زفاف بسيط تجمع فيه كل افراد الأسرة و الأصدقاء في منزل العائلة

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر
ذكرت إحدى صديقات الراحلة زينب التي قضت في حادث تركيا الإرهابي، أن المرحومة كانت قد تزوجت مند مدة بالكويت و أنها كانت تستعد لإقامة حفل زفاف بسيط تجمع فيه كل افراد الأسرة و الأصدقاء في منزل العائلة ببني ملال خلال الأيام المقبلة إلا أن يد الإرهاب امتدت اليها .
ووجهت صديقة وجارة الضحية رسالة قوية إلى كل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تطلب منهم الكف عن التعاليق المسيئة للمرحومة والتي تميزت قد حياتها بسمعة حسنة.

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انفراد..هذه هي المفاجأة التي كانت تعتزم المرحومة زينب ضحية هجوم تركيا الإرهابي تنفيذها بالمغرب قبل أن تفارق الحياة

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