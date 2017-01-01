مصادر..الإتحاد الإشتراكي والإتحاد الدستوري خارج الحكومة ﻿

كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أن حزب الإتحاد الدستوري أصبح خارج الحكومة رغم التحالف البرلماني الذي يجمعه مع حزب التجمع الوطني للأحرار.

شوف تيفي



كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أن حزب الإتحاد الدستوري أصبح خارج الحكومة رغم التحالف البرلماني الذي يجمعه مع حزب التجمع الوطني للأحرار.

وقال ذات المصدر إن عبد الإله بن كيران أبلغ رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش أنه لا مكان لحزبي الإتحاد الدستوري والإتحاد الإشتراكي داخل الحكومة المقبلة.

وأفاد ذات المصدر، أن عزيز أخنوش سيعقد لقاء مع كل من حزب الحركة الشعبية والإتحاد الدستوري لمناقشة العرض المقترح عليهما من طرف رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران صبيحة اليوم بمنزله بالرباط.

وأوضحت ذات المصادر، أن الإجتماع المقبل والمرتقب يوم الجمعة أو السبت، سيعلن بعده بشكل رسمي عن التحالف الحكومي وعن الأحزاب المشكلة له والتي سبق ''لشوف تيفي'' أن أوردتها في مقال سابق منذ أيام.





