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عاجل: مصرع أربعة أشخاص في حادث تحطم طائرة بولاية بأمريكا

بتاريــخ : 4 يناير 2017 / 20:08 عاجل: مصرع أربعة أشخاص في حادث تحطم طائرة بولاية بأمريكا | دولي
عاجل: مصرع أربعة أشخاص في حادث تحطم طائرة بولاية بأمريكا
أعلنت السلطات المحلية أن أربعة أشخاص من عائلة واحدة لقوا مصرعهم خلال حادث تحطم طائرة صغيرة وقع أمس الثلاثاء بولاية أريزونا، جنوب الولايات المتحدة.

شوف تيفي

أعلنت السلطات المحلية أن أربعة أشخاص من عائلة واحدة لقوا مصرعهم خلال حادث تحطم طائرة صغيرة وقع أمس الثلاثاء بولاية أريزونا، جنوب الولايات المتحدة.

وأكد المصدر ذاته أنه تم العثور على الجثث الأربع بمنطقة موغويون الجبلية في مقاطعة جيلا، عقب تحطم هذه الطائرة المفقودة منذ يوم الاثنين.

وكان الضحايا الأربع، حسب المصدر نفسه، وهم أب وأم وابنتاهما اللتان تتراوح أعمارهما ما بين 14 و12 سنة، على متن طائرة متوجهة إلى مدينة تيلوريد بولاية كولورادو.

وانتقل محققو إدارة الطيران الفيدرالية ومجلس سلامة النقل الوطني على الفور إلى مكان الحادث لتحديد ملابسات هذه المأساة

 

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