مؤثر وبالفيديو ...الحكرة تدفع شاب من ذوي الإحتياجات الخاصة لخلع ملابسه بمؤسسة عمومية بطاطا ﻿

كشفت مصادر مطلعة من منطقة طاطا ''لشوف تيفي'' عن إقدام شاب يدعى عبد العالي والملقب بعريجة على خلع ملابسه أمام مصلحة الإنعاش الوطني بطاطا كنوع من الإحتجاج على اقصائه من الإستفادة من بطاقة الإنعاش

شوف تيفي



كشفت مصادر مطلعة من منطقة طاطا ''لشوف تيفي'' عن إقدام شاب يدعى عبد العالي والملقب بعريجة على خلع ملابسه أمام مصلحة الإنعاش الوطني بطاطا كنوع من الإحتجاج على اقصائه من الإستفادة من بطاقة الإنعاش صبيحة اليوم الأربعاء.

وقالت ذات المصادر أن سوء توزيع بطائق الإنعاش الوطني بالمنطقة يدفع المتضررين إلى الإحتجاج بشكل مستمر ضد إقصائهم خاصة ذوو الإحتياجات الخاصة.

وجدير بالذكر، الى أن الشاب ينحدر من أسرة معوزة ويتيم الأب ويعاني من إعاقة جسدية، خاصة وأن المنطقة تعاني من إنعدام أي نشاط إقتصادي اخر غير مساعدات الدولة كبطائق الإنعاش.

وربطت ''شوف تيفي'' عدة إتصالات هاتفية بمسؤولين بالمنطقة لأخذ رأيهم في الموضوع لكنهم رفضوا الحديث بمبرر عدم توفرهم على أي معطيات في الواقعة.