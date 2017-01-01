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عاجل:تركيا تحدد هوية منفذ هجوم اسطنبول والبحث عنه لا يزال جاريا

بتاريــخ : 4 يناير 2017 / 19:26 عاجل:تركيا تحدد هوية منفذ هجوم اسطنبول والبحث عنه لا يزال جاريا | دولي
عاجل:تركيا تحدد هوية منفذ هجوم اسطنبول والبحث عنه لا يزال جاريا
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الأربعاء إن تركيا حددت هوية المسلح الذي قتل 39 شخصا في هجوم على ملهى ليلي باسطنبول ليلة رأس السنة في حين اعتقلت الشرطة أشخاصا يشتبه في انتمائهم

شوف تيفي:وكالات 

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الأربعاء إن تركيا حددت هوية المسلح الذي قتل 39 شخصا في هجوم على ملهى ليلي باسطنبول ليلة رأس السنة في حين اعتقلت الشرطة أشخاصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية وينحدرون من وسط آسيا وشمال أفريقيا.

ولم يقدم تشاووش أوغلو في مقابلة مع وكالة الأناضول للأنباء بثها التلفزيون أي تفاصيل أخرى عن المسلح ولم يذكر المسؤولون الأتراك اسمه.

واقتحم المهاجم ملهى رينا الليلي الراقي في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد ثم أطلق النار على حشد من المحتفلين من سلاح آلي وأعاد ملء خزنة سلاحه بالطلقات ست مرات وكان يطلق النار على المصابين الراقدين على الأرض. ومن بين القتلى أتراك وزوار من عدة دول عربية ومن الهند وكندا.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم قائلا إنه انتقام من التدخل العسكري التركي في سوريا.

وذكرت تقارير إعلامية تركية أن المهاجم قد يكون من الويغور وربما يكون من قرغيزستان.

ووفقا لمصدر أمني فإن المسلح كان متمرسا على ما يبدو في حرب العصابات وربما تلقى تدريبا في سوريا.

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عاجل:تركيا تحدد هوية منفذ هجوم اسطنبول والبحث عنه لا يزال جاريا

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