عاجل:القضاء يدين حالق شعر شيماء بمكناس بثمانية أشهر سجنا نافدا ﻿

بعد مرور شهور على أبشع جريمة شهدتها جامعة مكناس، قال اليوم الأربعاء،القضاء كلمته في قضية النادلة شيماء،ضحية المحاكمة الطلابية، في حق المتهم الرئيسي بـثمانية أشهر سجنا نافدا و غرامة مالية قدرها

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بعد مرور شهور على أبشع جريمة شهدتها جامعة مكناس، قال اليوم الأربعاء،القضاء كلمته في قضية النادلة شيماء،ضحية المحاكمة الطلابية، في حق المتهم الرئيسي بـثمانية أشهر سجنا نافدا و غرامة مالية قدرها ستة ملايين سنتيم.

و كانت شيماء قد تعرضت السنة الماضية، للمحاكمة داخل الحي الجامعي وجرى حلق شعرها وحاجبيها من طرف بعض الطلبة المحسوبين على فصيل البرنامج المرحلي.





