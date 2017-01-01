عاجل:القضاء يدين حالق شعر شيماء بمكناس بثمانية أشهر سجنا نافدا ﻿

شوف تيفي:
بعد مرور شهور على أبشع جريمة شهدتها جامعة مكناس، قال اليوم الأربعاء،القضاء كلمته في قضية النادلة شيماء،ضحية المحاكمة الطلابية، في حق المتهم الرئيسي بـثمانية أشهر سجنا نافدا و غرامة مالية قدرها ستة ملايين سنتيم.
و كانت شيماء قد تعرضت السنة الماضية، للمحاكمة داخل الحي الجامعي وجرى حلق شعرها وحاجبيها من طرف بعض الطلبة المحسوبين على فصيل البرنامج المرحلي.
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