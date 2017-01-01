 شخصان حاولا اغتصاب فتاة قاصر بالمحمدية فكانت هذه هي النتيجة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل: مصرع أربعة أشخاص في حادث تحطم طائرة بولاية بأمريكا | دولي

عاجل: مصرع أربعة أشخاص في حادث تحطم طائرة بولاية بأمريكا

عاجل فيديو جديد بعد الهجوم المسلح على مطعم الفاتح باسطنبول | دولي

عاجل فيديو جديد بعد الهجوم المسلح على مطعم الفاتح باسطنبول

مؤثر وبالفيديو ...الحكرة تدفع شاب من ذوي الإحتياجات الخاصة لخلع ملابسه بمؤسسة عمومية بطاطا | مجتمع

مؤثر وبالفيديو ...الحكرة تدفع شاب من ذوي الإحتياجات الخاصة لخلع ملابسه بمؤسسة عمومية بطاطا

عاجل:تركيا تحدد هوية منفذ هجوم اسطنبول والبحث عنه لا يزال جاريا | دولي

عاجل:تركيا تحدد هوية منفذ هجوم اسطنبول والبحث عنه لا يزال جاريا

عاجل:القضاء يدين حالق شعر شيماء بمكناس بثمانية أشهر سجنا نافدا | مجتمع

عاجل:القضاء يدين حالق شعر شيماء بمكناس بثمانية أشهر سجنا نافدا

شخصان حاولا اغتصاب فتاة قاصر بالمحمدية فكانت هذه هي النتيجة | حوادث و حقوق

شخصان حاولا اغتصاب فتاة قاصر بالمحمدية فكانت هذه هي النتيجة

مجلس جطو:الأحزاب السياسية أنفقت أزيد 372 مليون درهم سنة 2015 | بوليتيك

مجلس جطو:الأحزاب السياسية أنفقت أزيد 372 مليون درهم سنة 2015

عاجل: من جديد الإرهاب يهز تركيا ...هجوم مسلح على مطعم بمنطقة الفاتح في اسطنبول و هذه هي الحصيلة | دولي

عاجل: من جديد الإرهاب يهز تركيا ...هجوم مسلح على مطعم بمنطقة الفاتح في اسطنبول و هذه هي الحصيلة

إيقاف شخصين بتهمة الإختطاف والإحتجاز ومحاولة الإغتصاب بالمحمدية | حوادث و حقوق

إيقاف شخصين بتهمة الإختطاف والإحتجاز ومحاولة الإغتصاب بالمحمدية

حكومة ''كوبي كولي''

شخصان حاولا اغتصاب فتاة قاصر بالمحمدية فكانت هذه هي النتيجة

بتاريــخ : 4 يناير 2017 / 18:53 شخصان حاولا اغتصاب فتاة قاصر بالمحمدية فكانت هذه هي النتيجة | حوادث و حقوق
شخصان حاولا اغتصاب فتاة قاصر بالمحمدية فكانت هذه هي النتيجة
أوقفت مصالح الأمن بالمنطقة الاقليمية المحمدية، نهاية الأسبوع الماضي، شخصان بتهمة اختطاف فتاة قاصر واحتجازها ومحاولة اغتصابها وذلك باستعمال العنف.

شوف تيفي: عالي طنطاني

أوقفت مصالح الأمن بالمنطقة الاقليمية المحمدية، نهاية الأسبوع الماضي، شخصان بتهمة اختطاف فتاة قاصر واحتجازها ومحاولة اغتصابها وذلك باستعمال العنف.

وأفادت مصادر أمنية، أن المتهمين البالغين من العمر 17 و20 سنة، أقدما على اختطاف الفتاة صاحبة ال 16 عاما تحت تأثير حالة تخدير كانا عليها، قبل أن تمكن عمليات ميدانية باشرتها مصالح الأمن فور إشعارها من إيقاف المشتبه فيهما على متن سيارة خاصة.

والجدير بالذكر أنه تم تقديم المشتبه فيهما أمام العدالة مباشرة بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب اختطاف حجز اغتصاب المحمدية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

إيقاف شخصين بتهمة الإختطاف والإحتجاز ومحاولة الإغتصاب بالمحمدية | حوادث و حقوق

إيقاف شخصين بتهمة الإختطاف والإحتجاز ومحاولة الإغتصاب بالمحمدية

وأخيرا هذا هو الحكم الصادر في حق الطبيب الشهير مرتكب الخطأ الطبي في حق أمينة | حوادث و حقوق

وأخيرا هذا هو الحكم الصادر في حق الطبيب الشهير مرتكب الخطأ الطبي في حق أمينة

توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة بالعنف | حوادث و حقوق

توقيف ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة بالعنف

عاجل:مقتل عسكريين مغربيين وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل:مقتل عسكريين مغربيين وهذه هي التفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

المذيعة التركية التي أهانت المغاربة بعد زفاف مراد يلدريم تعتذر بطريقة مستفزة‎ | قنوات أخرى
منذ 2 دقائق

المذيعة التركية التي أهانت المغاربة بعد زفاف مراد يلدريم تعتذر بطريقة مستفزة‎

شاهد بكاء ابن خالة الشابة زينب ضحية الإرهاب الذي هز تركيا من قلب المقبرة ببني ملال | خارج البلاطو

شاهد بكاء ابن خالة الشابة زينب ضحية الإرهاب الذي هز تركيا من قلب المقبرة ببني ملال

عاجل أول فيديو بعد الهجوم المسلح على مطعم الفاتح باسطنبول | زووم

عاجل أول فيديو بعد الهجوم المسلح على مطعم الفاتح باسطنبول

ابن صاحب فندق معروف يعتدي على مُسيّر مطعم بالدار البيضاء شوفو أشنو دار ليه بالعصا والقضية مزالة واق‎فة عند البوليس | بــووز

ابن صاحب فندق معروف يعتدي على مُسيّر مطعم بالدار البيضاء شوفو أشنو دار ليه بالعصا والقضية مزالة واق‎فة عند البوليس

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل: مصرع أربعة أشخاص في حادث تحطم طائرة بولاية بأمريكا | دولي
منذ 11 دقيقة

عاجل: مصرع أربعة أشخاص في حادث تحطم طائرة بولاية بأمريكا

عاجل فيديو جديد بعد الهجوم المسلح على مطعم الفاتح باسطنبول | دولي

عاجل فيديو جديد بعد الهجوم المسلح على مطعم الفاتح باسطنبول

مؤثر وبالفيديو ...الحكرة تدفع شاب من ذوي الإحتياجات الخاصة لخلع ملابسه بمؤسسة عمومية بطاطا | مجتمع

مؤثر وبالفيديو ...الحكرة تدفع شاب من ذوي الإحتياجات الخاصة لخلع ملابسه بمؤسسة عمومية بطاطا

عاجل:تركيا تحدد هوية منفذ هجوم اسطنبول والبحث عنه لا يزال جاريا | دولي

عاجل:تركيا تحدد هوية منفذ هجوم اسطنبول والبحث عنه لا يزال جاريا

﻿ ﻿
اليوم 16:17 GMT

عاجل:مقتل عسكريين مغربيين وهذه هي التفاصيل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.