 عاجل: من جديد الإرهاب يهز تركيا ...هجوم مسلح على مطعم بمنطقة الفاتح في اسطنبول و هذه هي الحصيلة ﻿
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عاجل: من جديد الإرهاب يهز تركيا ...هجوم مسلح على مطعم بمنطقة الفاتح في اسطنبول و هذه هي الحصيلة

بتاريــخ : 4 يناير 2017 / 18:50 عاجل: من جديد الإرهاب يهز تركيا ...هجوم مسلح على مطعم بمنطقة الفاتح في اسطنبول و هذه هي الحصيلة | دولي
عاجل: من جديد الإرهاب يهز تركيا ...هجوم مسلح على مطعم بمنطقة الفاتح في اسطنبول و هذه هي الحصيلة
ذكرت محطة ''سي إن إن'' تركيا، وفق ما نقلت قناة ''العربية''، أن إطلاق نار وقع في مطعم بمنطقة الفاتح في مدينة ''إسطنبول''.

شوف تيفي

ذكرت محطة ''سي إن إن'' تركيا، وفق ما نقلت قناة ''العربية''، أن إطلاق نار وقع في مطعم بمنطقة الفاتح في مدينة ''إسطنبول''.
وذكرت قام مسلحان باقتحام مطعم في إسطنبول، وإطلاق النار على الموجودين الأمر الذي أسفر عن إصابة صاحب المطعم وأحد المارة.

وحتى هذه اللحظة لا أنباء عن مصير منفذي الهجوم، مع العلم أن أحد المصابين حالته خطيرة بحسب الصحف التركية.

وكان هجوم إرهابي سابق وقع ليلة رأس السنة في ملهى ليلي راح ضحيته 39 شخصا وإصابة 69 تبناه تنظيم ''داعش'' الإرهابي وفق ذات المصادر.


 

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